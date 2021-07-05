沈振盈：期指倉位未足夠　宜耐心等待

上星期四為公眾假期，因而打亂了期指轉倉的部署，導致上周五股市出現顯著的跌勢，但投資者不用太擔心。由於7月期指倉位仍未足夠，故此市況仍全是反覆上落為主。嚴格來講，大市仍在28,200到29,200點波幅區間內上落，未有太大的突破性走勢。

其實打從4月開始，大市都是處於波幅區間內上落，暫時仍未能行出突破性的走勢。當然，7月應該會出現突破，問題是向上突破還是向下突破而已。以現時的情況而論，由於7月初市況向下走，此後向上突破的機會比較大。當然，市況充滿危機，特別是美股的走勢，此時似是最後一擊的升勢。其實7、8月美股或美元將面對極大的危機，而美債違約的風險亦頗大，投資者宜小心處理。

從玄學的角度分析，周三為小暑，踏入了乙未月，此月因為地支丑未相沖，市況將現變數，金價及資源股會大升。股市周初仍反覆，到了周三後則較有利，投資者宜耐心等待。

本周每日的股市走勢預測：

周一（甲寅日）：天干地支皆屬木，全木之局，走勢反覆

周二（乙卯日）：天干地支皆屬木，全木之局，走勢反覆

周三（丙辰日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，出現強勢

周四（丁巳日）：天干地支皆屬火，全火之局，持續做好

周五（戊午日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，市況向好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)