今月IPO熾熱！14企招股 專家教路點揀至醒
2021年07月05日 09:56
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港股經歷半年結後，踏入下半年之始，新股市場熱度不減！市傳香港交易所(00388)在6月最後一個交易日，破天荒單日內接獲高達15家企業遞交上市申請，企業涉及的行業包括醫療、物管、電商等，而7月更有至少14隻新股落實公開招股。
●下半年集資額料逾4000億
香港新股集資市場在中美角力不斷升溫下保持領先地位，其中快手(01024)為今年全球集資額最高的新股，涉及483億港元。今年上半年共有46隻新股上市，會計師行畢馬威表示，港股首次公開招股(IPO)上半年集資總額逾2,100億元，創歷史新高，66%集資額由改革後所容許的同股不同權(WVR)及無收入生物科技公司貢獻，料下半年能在醫療和科技企業捧場下繼續發熱，集資額不少於4,000億元，穩列全球5強。
綜觀7月即將上市的14隻新股當中，主要來自三大領域，分別是生物與醫療相關、物業管理，以及教育股。資料顯示，物業管理公司佔4間，其次是3隻生物醫藥或醫療服務股，兩隻為民辦教育股。當中，臨牀檢驗服務提供商康聖環球(09960)，及互聯網醫療平台醫脈通(02192)已展開認購，孖展反應熱烈。
康聖環球擁有最大的特檢組合，提供血液檢測、遺傳病檢測等逾3,500種檢驗項目。惟公司去年仍蝕9.7億元人民幣，經調整淨利約為9,197萬元人民幣。醫脈通則提供營銷、問診服務等，平台上有約350萬註冊用戶及240萬執業醫師，去年純利錄8,519萬元人民幣，按年升1.7倍。回顧以往新股表現，醫藥主題向來備受投資者追捧，與奈雪的茶(02150)同日掛牌的長和系回流股和黃醫藥(00013)，首日掛牌曾一度飆升1倍，收市升幅亦達50%。
●招股反應不代表首掛變幅
雖然部分新股的招股表現不錯，但其實只能反映市場供求，並不能代表可以完全預示上市表現。從最近掛牌的內地「新式茶飲第一股」奈雪的茶可見，上市前認購反應相當熱烈，超額認購432倍，然而，上市首日表現大熱倒灶，全日跌13.5%。有專家指，新股熱潮無以為繼，當前亦並沒有非抽不可的焦點股份，呼籲散戶在選股時要小心行事，不要以孖展大額認購，以免首掛股價急插，損失利息及手續費。
●保薦人過去表現具參考性
以往選購新股除了看市場反應及主題，還要視乎公司的估值、保薦人質素及基礎投資者。保薦人表現極具參考性，投資者可翻查其曾保薦的公司，在上市後的股價表現和往績。觀乎今年上半年的本地IPO市場，高盛可謂大贏家，由其任保薦人的股份最多，達11隻，佔全部46隻新股近1/4，而且幾乎包攬所有大市值巨無霸，包括嗶哩嗶哩(09626)、京東物流(02618)和攜程集團(09961)等。今年上半年首掛升幅榜五大股份，高盛佔了其中3隻，分別是諾輝健康(06606)、醫渡科技(02158)和時代天使(06699)，而總體11隻股份平均首日表現為升44%。
另外，若基礎投資者陣容強勁，一般認購反應會比較熱烈，而且有助刺激股價上升。當中騰盛博藥(02137)及醫脈通基石陣容較強大，前者有阿里巴巴(09988)創立人馬雲成立的雲鋒基金及紅杉資本等支持，後者則有騰訊控股(00700)全資附屬公司Tencent Mobility及GIC等撐場。
【選股攻略】
●物管新股參差 寧買現成龍頭
正招股新股中，4隻物管股分別是領地控股(06999)旗下領悅服務(02165)、德信服務集團(02215)、康橋地產同系康橋悅生活(02205)、融信中國(03301)同系融信服務(02207)。不過，散戶對物管板塊的反應慢熱，4隻股份截至6月30日的孖展認購均未足額。
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，物管股比較着重是母公司實力及第三方開發商物業佔比。他認為，最近招股的新股中，很多企業的母公司聞所未聞，另外，若第三方物業佔比太多，有機會表示公司在上市前已進行過於積極的收購，導致上市後整合會有困難，影響營運。
他雖然不推薦物管新股，但認為新股上市潮或刺激二級市場的股份，而當中以住宅物管為主，欠缺稀缺性，現較看好一、二線城市，以商業物管為主的股份，如寶龍商業(09909)，長遠管理費及利潤較高。
晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊亦表示，內房龍頭旗下的物管股很多都已經掛牌上市，而且行業銷售已見頂，不會再有高增長。若看好板塊，應從二級市場裡挑選，譬如龍頭碧桂園服務(06098)的併購能力相當強，個別物管公司能藉着併購，帶動銷售增長。
另外，宏高證券投資經理梁杰文指，物管股選擇眾多，且一般規模及集資額較細，股份風險高，細價物管股一般首一、兩個星期交投較活躍，之後便會潛水。
●教育板塊續須注意政策風險
月內將展開招股的新股中，有兩隻為民辦教育股，國務院早前發布修訂後的《民辦教育促進法實施條例》，其後更有消息指內地計劃加強規管教育行業，包括禁寒暑假校外補習等，種種消息衝擊教育板塊。
馮宏遠指，二級市場股價已非常落後，政策不利板塊，認購教育新股更是可免則免，若招股期間撞正內地公布政策，上市表現肯定差，建議投資者可待政策明朗化時買美國預託證券(ADR)，如新東方教育(美股：EDU)的網上業務較少受影響。
不過，他重申政策仍非常「兇險」，個別企業甚至即將面臨倒閉，機構投資者一般會等股價跌至低谷才考慮入市，目前市場顯然尚未完全消化負面因素。再者，板塊同時有多隻股份上市籌集資金，掛牌後股價表現一般潛水。
黃子燊則表示，教育板塊受政策的影響較大，而且從美股市場的中概教育股可見，當負面政策一推出，即使是最大型的新東方教育一下子便跌逾10%，起伏相當大。
此外，梁杰文認為，民辦教育股的市況及前景不佳，基礎投資者不多又不知名，因此建議視乎上市後及業績表現再決定。
他又呼籲投資者在買入新股時，不妨在股份完成招股後留意定價，現時上限定價或會偏貴，若反應較差，下限定價會令估值較合理。投資者亦可留意超額認購倍數，一般而言，超額認購超過20倍，便會啟動回撥機制，散戶分分鐘人踩人，又無承接。反之，若認購倍數不足15倍，則利好股價，因為大基金承受風險的能力較高，亦不會急着沽貨。