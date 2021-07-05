滴滴下架餘波！官媒抨網企巨頭掌握超級個人信息數據庫

內地網約車巨頭滴滴出行在美國上市不久，隨即遭內地監管部門審查。內地官媒周日(4日)發表評論文章稱，決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

該篇題為「國家要求滴滴出行下架整改為何深得人心」的文章指出，監管不意味限制發展，只有排除了風險後，用戶才能更加放心，未來的市場空間才會更加廣闊。

文章又指，「尤其是像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一及第二的股東都是外國公司，國家對它的信息安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人信息安全，也是維護國家安全。滴滴出行似乎已經有能力對一個人的行為習慣進行大數據分析，這對個人來說當然構成了潛在信息風險。」

文章稱，國家不能夠任由互聯網巨頭成為收集使用個人信息的規則制定者，標準一定要掌握在國家手中，從而確保那些巨頭在收集個人信息方面是克制的，遵循最小化原則。

中國網絡安全審查辦公室上周五(2日)表示，對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間停止新用戶註冊。網信辦公布，根據舉報及經檢驗核實，滴滴App存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題，依中國的網絡安全法相關規定，通知應用商店(App Store)下架滴滴App，並要求滴滴嚴格遵照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，確實保障廣大用戶個人訊息安全。

滴滴即時作出回應，表示堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，旗下App將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機接單不受影響。滴滴又指，真誠感謝主管部門指導滴滴排查風險，並將認真整改，持續保護用戶隱私及數據安全，防範網絡安全風險。

滴滴出行副總裁李敏上周六回應「滴滴把數據洩露給美國」的網絡傳言時表示，和眾多在海外上市的中國企業一樣，滴滴國內用戶的數據都存放在中國國內服務器，絕無可能把數據交給美國。