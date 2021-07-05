Uniqlo推出「東京製造」服飾　進軍製造業

包括售價2,990日圓(約210港元)的3D織法圓領針織棉衫在內的3款新品，將在Uniqlo位於東京都中心的旗艦店和網路販售。迅銷打算只生產剛好能滿足市場需求的服飾。這是這家快時尚巨擘首次進軍服飾製造，並使這種模式成為可能。該公司先前完全仰賴外部供應商，每年生產約13億件服飾。

位於東京灣製造業重鎮東雲區的一棟建築物，是Uniqlo這項新策略的核心。在這個整齊的空間裡，迅銷的合作夥伴島精機公司全天候生產無縫針織布料，每天可產1,000匹布料。這座工廠今年4月啟用，田革「創新工廠」(Innovation Factory)營運。創新工廠原為島精機的子公司，但在迅銷去年將其股權由49%提高至51%後，該公司成為迅銷與島精機的合資企業。

這項「東京製造」計劃用意是讓創新工廠為Uniqlo東京旗艦店生產限量新品，再由迅銷評估需求。創新工廠執行長宇津野智哉說，將觀察消費者趨勢，若產品大賣，再轉交海外大量生產。這有助於迅銷減少不必要的生產、並降低未售出庫存。