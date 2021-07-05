龔成：與你剖析無本生利創富術…

憑借貸去錢搵錢，甚至是憑此致富，可說是不少人運用的創富方法。所以從表面來說，是可行的。不過，事實上，卻不是每個人都可行。

富豪們中，他們的致富之道都是憑做生意、憑搞地產、憑投資等方法，不斷將錢增值，他們會否利用借貸？

當然有，他們都是憑別人的錢去賺錢，令到自己的財富得以快速增值，很難找到有不借錢而致富的人。所以，利用借錢可說是致富的主要之道。

● 先認識借貸

可能有些讀者看到這裏，就認定借錢一定能致富，所以不假思索就去借錢，以為自己這樣就能致富。坦白講，這種想法相當危險！

大家要明白一個邏輯問題，有錢人的確有利用借錢賺錢，但不代表借錢的就能成為有錢人，因為借錢而令到自己虧損更多，甚至破產的，同樣大有人在。

即是說，借錢賺錢的確是一個方法，但不是每個人都適合。若果運用失誤，將造成更不利的結果。所以，當我們見到別人成功的一面時，不要忘記有些失敗了的人我們是看不到的。

那麼，既然借貸是有可能令我們創富或虧損，那我們應怎樣面對借貸呢？

首先，在我們運用借貸前，應認識借貸，了解借是怎麼的一回事，並增加相關的知識。若你在甚麼都不知的情況就去借，結果當然危險。除了借貸的概念，風險及後果，同樣不能忽視。

另一重要的，就是掌握錢搵錢的技巧，因為借到現金本身不會增值，只有將錢投資去錢搵錢才能創富，而這個投資的動作，無論是做生意、投資地產、投資股票等，就是錢搵錢的技巧，而這技巧正是學校沒教，而很多人未能掌握的。

● 管理風險

其實不少人都有用借這技巧，例如普通的買樓都會用按揭，這就是借貸，而這就需要有一定的知識，但一般人對這知識的掌握往往不足，因而出現多年前的大量負資產個案。這裏不是要大家不要借，而是要多學習相關知識才去借，當熟練這技巧後，借貸就能成為助我們創富的工具。

首先，借貸必然有成本，而這成本就是利息了，當我們借到錢後，即是很到現金，而這現金不會增值，我們必需要將這現金轉化成為會增值的資產，這些資產會產生回報，若回報高於借貸的利息成本，這筆借貸便有意義了。

另外，借貸所投資的要是自己熟悉的、強項的範疇，即是本身已在這範疇是專家，有一定的實力，這樣借貸將更多資金投入，才能獲得更高的回報。而最好更是避免高風險的工具，因為市場總有很多難以預計的事情，先想風險後諗回報才是上策。

有一點更重要的，就是平衡風險，善用借貸，可以令人致富，亦有可能令人破產，其中一個關鍵位，就是平衡風險。我們不知何時會出現金融風暴，但若果只適度借貸，當面對風暴時就能順利渡過，擁有翻身的能力；若過量借貸，就會在風暴落得一敗塗地。由於沒有人知風暴何時來臨，因此在運用借貸時，時刻都小心運用，平衡風險，這才能在長遠中助我們真正創富。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)