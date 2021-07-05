「末日博士」警告全球將陷滯脹　央行進退兩難

曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)於外媒撰文，指全球經濟可能會遭受增長停滯和價格飆升的雙重打擊，警告各國央行和政府正為未來幾年的滯脹債務危機埋下伏筆。

魯比尼表示，在過去的10年，全球央行和政府，尤其是美國，一直依靠超寬鬆的財政和貨幣政策來推動經濟增長。在新冠疫情大流行期間，他們更加大了力度，花費數萬億美元用於刺激開支和購買債​​券，並將利率維持在接近於零的水平。他認為，這些措施進一步推高了股票、房屋和其他資產的價格，也鼓勵了大舉借貸。

他直言，圍繞虛擬貨幣、網紅股(meme stocks)、特殊目的收購公司(SPACs)和零售交易的炒作，正正是投資者「非理性亢奮」的證據。他預計，巨大的需求將加劇通脹，而保護主義、全球供應鏈破裂及對關鍵基礎設施的網絡攻擊等造成的供應壓力，同樣會推高價格。

魯比尼還說，各國政府已經借了大量的錢來資助他們的刺激計劃，而且現在的負債較50年前多得多。他警告說，如果市場崩潰，全球經濟陷入衰退，他們可能難以償還債務，也難以救助銀行、公司和家庭。他解釋，央行可能會因此陷入困境，因為如果他們縮減刺激措施，就有可能引發一波違約，損害經濟增長；如果他們繼續下去，就會引發雙位數的通脹。結果會是「做也不是，不做也不是」。

他補充，這場危機似乎不可避免，又指20世紀70年代的滯脹，很快就會遇到2008年後的債務危機。「問題不是會不會，而是何時發生」。