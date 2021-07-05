【高盛推介】騰訊跌穿半年低位 資金追好倉博反彈
2021年07月05日 11:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：雖見騰訊控股上周五(2日)在港股急跌之下跌幅少於大市，當日收市跌約1.6%，但周一(5日)早段繼續下跌，低開約0.8%後跌幅擴大，低見557元，為半年低位，並為連續第5日下跌，累計至今跌逾6%。
騰訊繼去年底成為最多券商推介的中資股首選後，綜合各券商今年下半年的評估，騰訊繼續成為最多券商推介的首選股。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,840萬元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約3,720萬元，而牛證則於上周五錄得約760萬元資金流入，並較集中在550至555元收回區域的產品。
淡倉方面，則見上周資金傾向沽出認沽證，而熊證上周五則獲資金轉向流入，有約220萬元，並較集中在645至650元收回區域的遠熊。
觀察港股通資金流向，則見上周北水沽出騰訊，4個交易日皆錄得資金淨賣出，合共約76.8億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊購證(11112)。貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款、低面值的長年期騰訊購證(12837)。價外選擇可留意年期約3個月的騰訊購證(26834)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛證(63698)。遠牛選擇可留意騰訊牛證(62831)。
騰訊購證11112，行使價622元，2021年10月26日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.0倍，市場上最貼價條款、低面值、長年期。
騰訊購證26834，行使價660.5元，2021年9月23日到期，實際槓桿13.2倍，價外、高槓桿。
騰訊牛證63698，收回價530元，行使價527.5元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛證62831，收回價500元，行使價497.2元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，近63元收回距離遠牛。
騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿13.5倍，高槓桿。
騰訊熊證54143，收回價610元，行使價613元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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