美國外送巨頭擬打造跨領域「超級應用程式」

外媒報道，在餐飲外送業務打好基礎後，美國餐飲外送巨頭Uber Eats及DoorDash正擴大服務範圍，跨入便利商店、藥妝及食品雜貨店等其他領域，努力打造一款能滿足顧客所有需求的外送「超級應用程式(super App)」。

報道指出，儘管Uber Eats和DoorDash的發展策略相似，方法卻大不相同。Uber Eats正大舉收購相關領域企業，DoorDash則努力壯大內部事業。

Uber日前透露，繼2019年取得拉美生鮮食品外送商Cornershop的過半股權後，正在收購剩餘的47%股份，而Cornershop在美國某些城市有外送服務。

相較下，DoorDash似乎較偏好從內部壯大自己，大手筆投資旗下的食品外送平台，並增設自家的便利商店DashMart據點，並在未設據點的地區與他人聯手，例如與生鮮超市巨頭Albertsons合作，為Albertsons的近2,000家門市及旗下Safeway、Vons和Jewel-Osco商店，提供運送服務。

目前很難確切看出何種策略最終會跑出，但從市佔率變化或許可看出端倪。外媒整合的數據顯示，在Uber Eats宣布收購Postmates到完成交易的這段期間，Uber Eats和Postmates的美國市佔率停滯不前，DoorDash的市佔率則有增加。但若Uber Eats與Postmates的業務整合達到最佳化程度，可能帶動Uber業務加速增長。

至少短期內，這可能讓主攻美國市場的DoorDash佔上風。DoorDash表示，截至去年9月，在美國、加拿大及澳洲推出的DashPass方案共有500多萬名會員。Uber則指出，截至去年第4季擁有大致相近的會員數，包括叫車、送餐及Postmates服務，但客戶遍布16個國家。