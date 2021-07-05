【瑞通推介】恒指考驗兩萬八　資金開近牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國6月非農就業職位增長超出預期，道指上周五(2日)收報34,786點，升152點或0.4%；納指升0.8%，創收市新高。

恒指上周五收報28,310點，跌517點或1.8%，一舉跌穿10天、20天及50天線，4個交易日累挫近980點。周一(5日)早段最多挫逾200點，考驗28,000點關的支持力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2.3億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,900萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

市場擔心科網平台面臨監管政策風險，美團上周五急瀉5.1%收304元，盤中險守300元關口，北水淨賣出14.4億元。市場監管總局對《價格違法行為行政處罰規定(修訂徵求意見稿)》公開徵求意見，當中指出經營者違反價格法相關規定，低價傾銷等，可處違法所得5倍以下罰款。情況嚴重的責令停業整頓，或吊銷營業執照。另外，廣東宣布將加大對大型互聯網平台「二選一」、「大數據殺熟」和「封禁」等行為的執法規制。另一方面，美團創辦人王興近日出席建黨百年大會，被市場視為與北京關係解凍。美團4連跌後，周一早段跌勢未止，曾挫逾5%，曾跌穿290元，其後跌幅收窄。上周五有逾2,100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。

OPEC+預期周一繼續就石油產量政策談判，國際油價上周五維持高企。中國海洋石油上周五盤中曾逆市高見9.12元，全日升1%，收報8.92元。周一早段再升逾1%，重返9元以上爭持。上周五有約2.4億元北水淨買入中海油，是最多北水淨買入港股。輪證資金流方面，逾810萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

吉利汽車上周五低見22.65元後獲承接，收報23.3元，下滑4.7%，失20天線。股份連跌6個交易日，累挫11.7%。吉利汽車宣布，旗下極氪品牌購入3間公司部分股權，以發展電動車業務。另今年首5個月全國汽車商品累計進出口總額按年增近6成，增速比首4個月繼續擴大。吉汽周一早段升逾5%，高位重返24.6元，升穿20天線(23.7元)，阻力上望10天線(25.1元)。逾520萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾180萬元淨流出。

香港交易所行政總裁歐冠昇表示，正與相關監管機構就拓展南向債券通緊密合作。此外，羅兵咸永道對香港新股市場樂觀，預計今年香港新股集資額有望升至5,000億元，創下歷史新高，按集資額計將再次躋身全球IPO市場三甲位置。上周五收跌1.5%報455.8元的港交所，周一早段好淡爭持，於460元關口上落。分別有逾280萬和逾380萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

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