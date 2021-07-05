陳永傑：香港租金連升3個月　反映經濟復甦

中原城市租金指數CRI最新報113.26點，創6個月新高，按月上升0.87%，重返2020年12月113.21點水平，確認租金擺脫連續三個月徘徊於111點的谷底水平。五月份租金升勢有所擴大，單月升幅屬近10個月最大，並已連升3個月，累升1.96%。差餉物業估價署日前亦公布5月份私人住宅租金指數，按月上升0.28%，同樣是連續三個月上升。兩個租金指數同為市場提供重要參考數據，根據走勢，筆者認為租金已經見底，有迹象顯示租金順利進入復甦階段。

租務市場可以反映真正的住屋需求，租金升跌亦與經濟息息相關。租金回升，意義重大，反映真正的住屋需求回升。持續超過一年的新冠疫情對經濟造成衝擊，拖累租金回落。隨着世界各地疫苗施打漸見成效，疫情轉趨穩定，加上各國積極刺激經濟，環球經濟陸續改善，香港經濟亦開始復甦，住宅租務需求回升，帶動租金止跌回升。疫情受控下，恢復通關在望，相信租務需求及租金會跟隨經濟復甦而穩步上升。

中原城市租金回報率CRI Yield 四月份最新報2.39%，按月下跌。由於住宅樓價近期反彈力強勁，升幅亦大於租金，導致租金回報率被拉低。4月份中原城市大型屋苑租金回報率CRI_Mass Yield報2.45%；CRI (中小型單位)回報率報2.43%；CRI (大型單位)回報率報2.03%。即使租金回報率下降，但仍有2厘至2.5厘水平，相比其它投資產品仍屬高息。樓價破頂在即，預計住宅租金回報率仍可在2厘水平徘徊。全球主要國家都加碼推行量化寬鬆刺激經濟，加劇通脹壓力，在長期超低利率環境下，供樓成本低，資金湧入樓市。本港住屋租務需求正在回升，買樓收租投資仍然吸引。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑