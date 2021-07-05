【高盛推介】美團逼近1個月低　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周一(6月28日)雖曾高見338港元的3個月高位，但亦於當日開始連日下跌。周一(7月5日)早段科網股收滴滴出行被下架消息影響，整體表現受壓，美團低開約1.3%後跌幅擴大，低見286元，逼近1個月低位，為連續第5日下跌，累計跌逾12%。

美團上月宣布推出外賣管家服務，今年首期投入1.5億元資金，並已在25個城市試點，共6,000家商家參與。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署認購證，上周三(6月30日)及上周五(7月2日)共錄得約4,030萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金留意280至290元收回區域的產品外，260至265元收回區域的遠牛亦獲資金留意。而上周五部署熊證的資金則沽出340元以上收回價的產品，並有部分轉倉至335元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，則見上周北水沽出美團，連續4個交易日皆錄得資金淨賣出，合共約22.8億元。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。

美團購證21602，行使價345.2元，2021年9月17日到期，實際槓桿7.9倍，價外。

美團購證22735，行使價319.08元，2021年9月28日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。

美團牛證64904，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，高槓桿近牛。

美團牛證63254，收回價249.6元，行使價246.6元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，近38.8元收回距離遠牛。

美團沽證23799，行使價252.68元，2021年9月30日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。

美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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