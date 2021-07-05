科法斯調查：港企信用風險提高　逾期付款大增

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發表《2021亞太企業付款調查》，儘管受到新冠疫情影響，經濟環境疲軟，亞太區企業逾期付款的趨勢並未惡化，付款情況更有所改善。不過，香港的信用風險卻有所上升，企業逾期付款增加。

調查顯示，65%的受訪企業在2020年遭遇逾期付款，與2019年基本持平。2020年的企業逾期付款情況改善，平均逾期付款時間降至5年來的最低點。在參與調查的9個經濟體和13個行業中，分別有6個經濟體和10個行業表示逾期付款時間縮短的情況，部分原因是政府採取了強有力的調控政策來減輕疫情對商業活動的影響，企業也採取了收緊信用管理政策及加強現金流彈性的措施。亞太區的企業平均逾期付款時間從2019年的85天，縮短至2020年的79天，達到2015年以來的最低水平，這反映了信用管理政策在持續收緊。

然而，澳洲和香港的信用風險仍在逐步提高，兩地的企業逾期付款均有大幅增加；表示超長逾期付款(超過180天)已經佔到年營業額的2%以上的企業數目急劇增加。據經驗，80%的超長逾期付款(超過180天)永遠無法追回。與此同時，作為受疫情影響最嚴重的行業，零售、建築和交通運輸業遭遇超長逾期付款的情況最為嚴重，表示超長逾期付款佔到其年營業額的2%以上的企業數目增幅最大，表明這幾個行業的現金流風險有所增加。

調查詢問了疫情對企業經營活動造成的影響。在日本和台灣，需求減少是影響企業銷售額和現金流的首要原因；在中國，原材料價格上漲則是最常提及的原因。在印度，許多企業的運營依賴外來務工者，因而被提及的最大影響就是封鎖措施造成經營活動中斷，從而導致勞動力不足。

強而有力的調控政策、數字化轉型的加速，以及各國採取嚴格封鎖措施後的部分重啟，使經濟得以快速復甦，但整體復甦速度並不均衡。不過，受訪企業預計2021年經濟增長率將有所改善。澳洲企業最為樂觀，80%的受訪企業預計將迎來更高增長，其次是印度(76%)、中國(73%)、馬來西亞(73%)和台灣(71%)。另一方面，不到2/3的日本受訪企業(61%)預計2021年經濟增長率會有所改善。

從行業來看，汽車行業對2021年的銷售前景最有信心，66%的受訪企業預計銷售額會有所增長。其次是能源(64%)、金屬(64%)、造紙(63%)和製藥(61%)。預計未來12個月現金流將有所改善的企業中，汽車、農產品和製藥業佔比最高，均為55%，其次是金屬(53%)、造紙(52%)和化工(51%)。

隨着商業環境朝着正常方向發展，科法斯預計亞太區經歷了2020年的經濟萎縮後將呈現正增長態勢。印度的經濟增長速度將是最快的(+9%)；緊隨其後的是中國(+7.5%)、新加坡(+6.3%)、台灣(+5.6%)、澳洲(+5%)、香港(+4.8%)、馬來西亞(+4.6%)、日本(+2.7%)及泰國(+2.2%)。外部需求一直是亞太經濟復甦的關鍵驅動因素，而向遠程辦公和遠程學習轉型的國際趨勢恰好推動了全球對信息與通信技術(ICT)設備的需求。

報告又指，最大的受益者是亞太區ICT產品的主要出口國，例如中國(年初至今+40%)、台灣(年初至今+21%)、馬來西亞(年初至今+28%)和新加坡(年初至今+9%)。資本投資的增加也促進了電子和電氣設備的銷售。然而，私人消費的復甦要緩慢得多，而且增長滯後於製造業和出口，因為勞動力市場的改善依然疲弱，亞太許多地區的流動性受到新政策的限制。對跨境旅行的限制在很大程度上仍未解除，這阻礙了旅遊業的復甦。

科法斯於2020年10月至2021年3月，訪問了亞太區2,500餘家企業在疫情期間的收款經驗和信用管理狀況。受訪企業涵蓋亞太區的9個市場(澳洲、中國、香港、印度、日本、馬來西亞、新加坡、泰國和台灣)和13個行業。