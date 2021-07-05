周樂樂：市場回歸區間上落　關注強勁增長股

上周A股前三天走勢平穩，後兩天則氣氛急轉向下。滬深主要指數除了科創50外，其他全線收跌，其中，上證50與滬深300跌幅超過3%。申万一級行業中，僅4個上漲，24個下跌，其中，最強的前三行業是電氣設備、紡織服裝和商業貿易，最弱前三行業是國防軍工、採掘和非銀金融。數據上看，結構性行情明顯，資金側重流向科創版與創業板中成長個股，而流出權重藍籌股。反映了資金繼續偏好國家政策大力扶持的成長性行業，重政策導向型與行業增長，看淡傳統低增長行業。

市場消息看，市場預期國內貨幣政策有變化。上周四開始中國央行開始結束季末釋放流動性，連續兩日向市場回籠流動性，令市場憂慮央行重新回到偏緊的貨幣政策，導致市場預期估值下降，資金拋售權重藍籌股。這是上周市場氣氛急轉向下的主要原因。筆者認為央行執行穩健貨幣政策，不會大水漫灌，也不會讓政策急轉彎。央行緩解季末釋放資金緊張後，回籠過剩流動性，維持市場中性預期暫不會改變。央行工作會議強調延續經濟復甦成果、國內下半年發行3萬多億元人民幣地方債發行、中央高層強調通過改善實體融資環境與提供優惠政策來鼓勵創業創新等，預計市場資金不能過緊。由於要嚴控通脹與資產泡沫，國家開始嚴控原材料與能源價格，連續出台政策嚴控房地產抵押貸款，抑制市場槓槓水平與打壓估值，這將導致市場整體表現不容樂觀。國家仍需要A股維持活力，支持新興行業發展。央行通過改變存款定期利率計價模式引導貸款利率向下，公募雙創ETF基金連續獲批，國家出台「整縣推進」光伏發展扶持政策、大力扶持「卡脖子」行業發展。預計A股結構性行情仍可以持續。

美國市場偏樂觀，部分發展中國家則難以樂觀。因為美聯儲堅定通脹屬於暫時與美國疫苗接種率仍需幾個月才能達到目標，市場預期美聯儲短期不會縮減QE與加息，同時，拜登政府積極推進基建計劃，增強市場對美國市場流動性與財政擴張的信心，美國債券收益率震盪回落，美股市場震盪走高。預計美股短期受兩大重磅消息支撐下震盪走高，尤其是調整充分的醫療、新能源、科技等成長行業。然而，因新冠變異毒株擴散過快，部分疫苗不足與衞生條件不足的發展中國家選擇繼續封國封城，加劇全球產業供應鏈危機，同時，影響市場全球經濟復甦的步伐。預計部分材料與零部件短缺問題短期仍能解決，可以關註一些相對股價落後的產業核心材料與零部件的核心企業的投資機會。

策略方面，預計大市回歸區間震盪，結構性機會主要在成長盈利驅動與國家政策扶持的行業。可繼續關注高成長行業中中報業績預計大幅增長的核心公司，如：新能源與新能源汽車的高端材料設備、智能製造等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂