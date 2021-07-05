花旗：香港今年實質經濟增長料6.2%　通脹1.8%

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，若下半年恢復正常通關，或令本地經濟活動進一步復甦，預測今年實質經濟增長達6.2%，明年則增長4.5%；全年通脹可能保持在2%以下，預測今年通脹1.8%，明年則是2.2%，而全年失業率預測降至5.6%。

他指出，美國聯儲局預期將謹慎處理政策過渡，料對縮減買債規模及展開加息時採取更謹慎的態度。他估計聯儲局將於今年9月宣布縮減買債，並在12月起行動，明年12月或開始加息。

由於中國較快走出疫情陰影，亦先於全球踏入經濟復甦，他指出，人民銀行相關的緊縮政策或已接近尾聲，下半年中國股市表現有望改善，而從相對估值看，中資股已接近值得吸納的水平。他補充，內地上半年收緊信貸政策和科技行業監管，令市場擔心部分公司財務狀況，但企業整體債務狀況並沒有明顯惡化。

人民幣方面，他預期年內人民幣兌美元或升到6.3水平。隨着人民銀行對人民幣升值的容忍度加大，連同在外圍宏觀環境、中美兩國息差的影響下；中國國債被納入世界國債指數，外國機構投資者將配置更多資產於人民幣，均利好人民幣未來走勢，長線料升至5.6水平。