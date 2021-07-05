調查：大灣區營商信心進一步改善

渣打銀行發表報告指，今年第二季「大灣區營商景氣指數」(GBAI)為58.7，較今年首季上升5.7個百分點，同時所有子指數均保持在中性值50以上，反映現時營商信心進一步改善，亦能有效應對通脹上升和政策緊縮風險。

渣打及香港貿易發展局於今年初，向約1,000家在大灣區營運的公司進行調查，8個分指數中，生產及銷售、新訂單和利潤子指數示出最強勁改善，其中利潤子指數的改善源於受訪者能夠提高價格以維持利潤率。

更具前瞻性的「預期」指數則按季度由62.7下降至59.3，渣打大中華區高級經濟師劉健恆解釋，整體仍高於50中值，數字回調只是經濟正常化的一個迹象。香港貿易發展局研究總監關家明則引述例子指出，廠家有訂單，惟成本增加令他們的預期轉趨保守。

值得注意的是，中國承諾到2030年實現碳排放峰值，到2060年實現碳中和。報告指出，鑑於中國的能源密集型增長模式和以煤炭為主的能源結構，以及實現淨零排放的期限很短，這是一個極俱挑戰性的目標，亦意味着中國需要在短時間內經歷重大的經濟轉型。有32％的受訪者認為遵守環保要求的必要性對他們的利潤和長期商業計劃產生積極影響，僅有16%的受訪者認為有負面影響。

劉氏亦預期，本港今年第二季經濟增長將維持首季升勢，即約8%水平。同時，香港尚未正式步入經濟復甦周期，他指出，由於本港是開放型經濟，若航運、旅遊等回復至疫前水平，本港經濟將迎來顯著反彈。

人民幣在經歷今年初的飆漲後，劉氏指，現時匯價回調屬正常水平，惟美聯儲局預期在年底前實行退市，屆時美元轉弱，亦推使人民幣有上升趨勢，料年未將回漲至6.4兌每美元水平。