打擊目標不只滴滴　運滿滿、貨車幫、BOSS直聘中箭…

據報道，內地網信辦的網絡安全審查辦公室表示，已對滿幫集團旗下「運滿滿」和「貨車幫」和快准科技旗下的「BOSS直聘」展開網絡安全審查，審查期間3個平台停止新用戶註冊。該辦公室指出，審查是為了防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益。

滴滴出行6月30日才在美國紐約交易所上市，集資44億美元，內地網信辦日前表示，以防範國家數據安全風險等理由，進行網絡安全審查，審查期間停止新用戶註冊；其後再以滴滴出行存在嚴重違法違規，收集使用個人信息問題，依據「中國網絡安全法」相關規定，通知應用商店下架滴滴出行，並要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照國家相關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人訊息安全。

滴滴出行表示，內地的智慧手機應用商店下架其App，預計將對其內地市場的營收產生不利影響。分析師表示，滴滴出行等科技公司遭鎖定，是內地當局針對內地科技公司的最新1輪監管攻勢。外媒引述美國政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)地緣科技主管魯曉萌在一份簡報中表示，這是另一個信號，表明內地當局至少不會讓科技公司的融資計劃阻礙對其監管。這些舉措也可以被視為內地當局對企業赴海外上市感到不安的一個迹象。