財匯局擴權以不加重業界負擔為原則

港府有意擴大財務匯報局監管職能至所有核數師，周一(5日)在立法會財經事務委員會簡介。財經事務及庫務局局長許正宇在會上表示，改革以「三部曲進行」，目前正進行廣泛諮詢，計劃今年度呈交立法會審擬立法草案，下一個年度就附屬法例立法。財匯局亦正評估日後人手需要、資源運用等，再釐定收費標準，以不加重業界負擔為原則。

值得留意，由2022年1月1日起，證券買賣雙方須繳付徵費予財匯局，每宗交易金額0.00015%。會上有議員提出，上市實體核數監管職能於2019年轉移至財匯局，當時局方提出「用者自付」，費用由上市公司承擔，而非投資者，憂慮疑現時監管範圍擴至非上市公司，會加重金融業界及投資者負擔。

許氏指，現行的徵費模式已定，亦已按程序通過立法會。理解大眾對收費的關注，改革初期費用將會用港府於2019年批予財匯局的4億元種子基金支持用，日後財匯局會就人手、成本等，從整體考慮徵費水平。

財經事務及庫務局(財經事務)特別職務副秘書長許澤森補充，目前財匯局不足2億元的種子基金餘款，足以支持改革初期使費，而過去兩年寬免的徵費，將會在2022年起開始收取。

許正宇重申，獨立監管專業服務是環球大趨勢，將監管會計師的職權移交至財匯局，並非「加辣」，而是將「監管」及「專業服務」分割，令香港的制度更貼近國際標準，並有助鞏固國際金融中心地位。過去一個月，局方多次與香港會計師公會、會計界人士、會計服務使用者等不同持份者諮詢，普遍獲支持。

他又指，改革後，香港會計師公會將負責會計師註冊、培訓課程、推廣本港會計服務等，而財匯局會負責查察、會計師紀律處分等，令分工更清晰。

許澤森補充指，雖訂明香港執業的會計師不能作為財匯局董事會成員，但旗下的不同委員會均由業界內不同人士組成，包括會計師、會計服務使用者等，相信能充分反映各界的問題。