美股休市　道期跌70點

美匯指數報92.22；港匯見7.7677；離岸人民幣(CNH)報6.4607；美元兌日圓報110.87；歐元企1.1870，英鎊處1.3851。金價高見1,794美元。布油報76.23美元，紐油報75.22美元。美股周一(5日)假期休市，道指期貨跌70點。

●科威特主權基金規模5.4萬億元破紀錄，躋身全球三甲。

●「末日博士」警告全球將陷滯脹，央行進退兩難。

●多國央行擬增持，金價有望由十年低位反彈。

●求才若渴！傳花旗調高分析師首年基本工資至78萬元。

●南韓央行6月外匯儲備減少至4,541億美元。

●悉尼機場接獲收購要約，作價約1,300億元。

●美國外送巨頭擬打造跨領域「超級應用程式」。

●滴滴下架餘波！官媒抨網企巨頭掌握超級個人信息數據庫。

-滴滴出行「先斬後奏」赴美上市，傳懲罰力度將大過阿里。

-打擊目標不只滴滴，運滿滿、貨車幫、BOSS直聘中箭…

●中國6月財新服務業PMI降至14個月最低。

●中國快遞業務量半年破500億件，近2018年全年水平。

●中國網絡安全審查辦叫停運滿滿等新用戶註冊。

●調查：港企信用風險提高，逾期付款大增。

●花旗：料今年實質經濟增長6.2%，通脹1.8%。

-大華銀行上調香港GDP增長預測至6.7%。

●羚邦集團與B站合作，推廣亞洲動漫及發行商品。