美股休市 道期跌70點
2021年07月05日 16:10
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美匯指數報92.22；港匯見7.7677；離岸人民幣(CNH)報6.4607；美元兌日圓報110.87；歐元企1.1870，英鎊處1.3851。金價高見1,794美元。布油報76.23美元，紐油報75.22美元。美股周一(5日)假期休市，道指期貨跌70點。
●內地掀起新一輪科網公司監管風暴，拖累大市氣氛。恒生指數收報28,143點，跌166點或0.59%。國企指數收報10,274點，跌141點或1.36%；科技指數跑輸大市，收報7,712點，跌180點或2.28%。主板成交1,653億港元。大型科網股沽壓重。美團挫5.59%；騰訊跌3.56%，創今年新低；阿里巴巴及阿里健康齊跌逾2%；小米集團跌0.95%。https://bit.ly/3ynhv1L
●滬綜指收升15點，科創指漲逾2%。https://bit.ly/3hDL88g
●科威特主權基金規模5.4萬億元破紀錄，躋身全球三甲。
●「末日博士」警告全球將陷滯脹，央行進退兩難。
●多國央行擬增持，金價有望由十年低位反彈。
●求才若渴！傳花旗調高分析師首年基本工資至78萬元。
●南韓央行6月外匯儲備減少至4,541億美元。
●悉尼機場接獲收購要約，作價約1,300億元。
●美國外送巨頭擬打造跨領域「超級應用程式」。
●滴滴下架餘波！官媒抨網企巨頭掌握超級個人信息數據庫。
-滴滴出行「先斬後奏」赴美上市，傳懲罰力度將大過阿里。
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●中國6月財新服務業PMI降至14個月最低。
●中國快遞業務量半年破500億件，近2018年全年水平。
●中國網絡安全審查辦叫停運滿滿等新用戶註冊。
●調查：港企信用風險提高，逾期付款大增。
●花旗：料今年實質經濟增長6.2%，通脹1.8%。
-大華銀行上調香港GDP增長預測至6.7%。
●羚邦集團與B站合作，推廣亞洲動漫及發行商品。