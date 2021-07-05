金價已作調整　全球央行重拾購買黃金的興趣

世界黃金協會上月公布的1項調查顯示，全球約有1/5的央行計劃在未來一年增加黃金儲備，反映經歷調整後，各國央行可能重拾對黃金的興趣。其中，塞爾維亞及泰國已經展開行動，加納央行最近也宣布要買入黃金。此前央行對黃金的興趣跌至10年來最低。各國央行的態度轉變，預計也會為黃金的價格前景帶來支持。

塞爾維亞總統Aleksandar Vucic最近宣布，該國央行打算將黃金持有量從36.3噸增加到50噸。該行表示，從長期來看，黃金是抵禦通脹和其他形式金融風險的最重要守衞。

今年以來，隨着債券孳息率的走高，使得沒有利息的黃金對投資者的吸引力下降，原本金價在4、5月有所反彈，但6月由於聯儲局態度未變，造成美元走強，而金價急跌。

報道引述滙豐首席貴金屬分析師James Steel表示，原油價格上漲也推動了包括哈薩克和烏茲別克在內的石油出口國，增加了黃金購買，這種情況可能會持續下去，如果央行正在考慮多元化，那麼黃金是一種不靠其他貨幣，就可以脫離美元的絕佳方式。

另有分析指，隨着全球經濟反彈，央行購買量可能達到1,000噸左右。包括今年買進500噸，明年再加買540噸。根據世界黃金協會的數據，這低於2018年和2019年超過600噸的峰值，但比去年購買的326.3噸有顯著增長。