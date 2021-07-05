內地B股老鳳祥擬轉赴港上市　 另二手物平台轉轉或明年上市

內地老字號珠寶首飾零售商——老鳳祥近日公布，目前已發行的境內上市外資股(B股)總計2.06億股，擬將轉換上市地，以介紹方式在港交所上市。市場分析，如果此次老鳳祥轉股成功，將為其他B股轉換上市地產生示範效應。

內媒報道，老鳳祥成立於1848年，公司已有173年歷史。截至2020年底，老鳳祥營業據點高達4,450家(含海外銀樓19家)，全年淨增557家。自2012年以來，除了中集集團、萬科、麗珠集團，以及近期的華新水泥、晨鳴紙業，曾嘗試B股轉H股以外，並沒有太多企業主動進行B股轉H股，主因是內地政策對B股公司再上市沒有明確的安排，因此老鳳祥轉股成功與否，備受市場關注。

老鳳祥公告指出，此次B股轉H股方案將安排第三方機構向全體B股股東提供現金選擇權。原持有B股股份的投資者，可在指定時間選擇申報行使現金選擇權，以將其持有的部分或全部老鳳祥B股轉讓給提供現金選擇權的第三方。具體的價格為老鳳祥2日收盤價每股3.27美元的基礎上溢價5%，即每股3.434美元。也可選擇繼續持有並保留至股票在港上市，其繼續持有的B股股份性質將會變更為H股。

不過，時值內地開始對線上平台進行網絡安全審查，國家互聯網信息辦公室下令內地應用商店將滴滴出行的App下架。至於轉轉相關評估與討論仍在進行中，故有關融資計劃的細節可能仍會有變。