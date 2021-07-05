滙豐指環球經濟步向擴張階段　人幣在岸債具吸引力

踏入下半年，滙豐投資管理認為，環球經濟正從經濟周期的「復原階段」步向「擴張階段」。雖然美國經濟在財政刺激下表現強勢，但政策規模及速度反映經濟正面臨供應限制，預計明年和後年美國通脹率約2%。

滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝指，市場共識認為目前聯儲局暫時不會加息，預計該局或於明年開始「收水」，最快明年底或2023年初加息。美國10年期債息徘徊1.4至1.7厘，相信通脹高企僅為暫時性。至於亞洲經濟體，預期將採取穩定的宏觀政策，以維持經濟復甦及通脹基本受控。

環球股市今年上半年表現亮麗，錄雙位數回報。展望下半年，滙豐投資管理主動型與量化股票投資業務環球主管戴偉利認為亞洲及中國股票仍具有相對投資價值，看好5G、人壽保險及數碼化等關鍵投資主題。他指，現時受監管的科網企業有強大的平台吸引大量客戶，而這些公司基本面強勁，相信股價回調只是短期。他料，香港及中國今年企業盈利分別增長28%及23%，明年則增張15%及14%。

債券方面，滙豐投資管理亞太區固定收益總監林安妮稱，在通脹升溫及流動資產類別預期回報偏低的環境下，投資者可選擇亞洲債券作為環球債券的替代工具。目前人民幣在岸債券仍具吸引力，相對於其他環球債券，10年期政府債券的收益率目前呈現高溢價。對比其他環球信貸市場，亞洲信貸受益於較高的息差及較短的存續期，且違約率仍然偏低。