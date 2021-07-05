溢利證券CEO無遵守洗錢規定　遭證監罰40萬

溢利證券的行政總裁、董事、合規主任兼洗錢報告主任梁德成沒有遵守有關打擊洗錢的監管規定，遭香港證監會譴責，並處以40萬港元罰款。

證監會在採取上述紀律行動前，已對溢利作出制裁，因該公司於2016年2月至10月期間在處理第三者資金轉帳時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，並發現該行在關鍵時間的違規行為，乃歸因於梁氏沒有履行他作為溢利高級管理層成員的職責。

證監會特別指出，梁德成當時在溢利負責處理及審批第三者資金轉帳，雖有多項迹象顯示，某兩個客戶帳戶內的部分轉帳屬異常或可疑，但他卻於2016年2月至5月期間在沒有進行足夠審查的情況下，批准有關轉帳，亦無將他聲稱於有關時間作出的查詢記錄在案。

此外，作為負責監督溢利的打擊洗錢或恐怖分子資金籌集制度的高級管理人員，他在有關期間未有確保溢利設立合適的制度，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，亦無確保溢利的職員在打擊洗錢或恐怖分子資金籌集方面獲得充足的培訓。

證監會在決定採取上述紀律處分時，已考慮到梁德成以散漫的態度處理客戶帳戶內的大額第三者資金轉帳；及溢利的缺失持續了至少9個月，乃歸因於梁氏沒有履行他作為溢利高級管理層成員的職責。