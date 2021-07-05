港甲廈連續7季錄負吸納量　灣仔銅鑼灣空置率升至11.1%

(左起)世邦魏理仕香港顧問及交易服務－工業及物流部資深董事黎尚文、世邦魏理仕香港顧問及交易服務－商舖部資深董事溫運強、世邦魏理仕香港顧問及交易服務 - 辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩、世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷、世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平

世邦魏理仕最新報告指出，今年第2季整體甲級寫字樓錄約32.21萬方呎負吸納量，連續7季出現負數，期內整體空置率按升約0.5個百分點，升至約10.8%，總空置面積達約880萬方呎，創歷史新高。各核心區當中，灣仔及銅鑼灣的空置率升至約11.1%，為該區最高紀錄。

該行香港顧問及交易服務－辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，甲廈租金跌幅則稍為放緩，第2季下跌約2.1%，上半年跌幅約5.3%，預期下半年租賃需求將會回升，租金跌幅料5%之內，全年計累跌1成，相信租金今年內見底。

至於商舖市況已重拾升軌，世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強稱，整體街舖空置率在第2季跌至15.4%，為2020年第2季以來的最低水平，期內舖租按季升約1.2%，是2018年第2季以來的首次上漲，亦是自2013年第4季以來最強勁的季度增長。

隨着疫苗接種計劃的開展，加上政府推出的電子消費券計劃支持下，營商前景變得正面，較低的租金水平將鼓勵部分零售商考慮簽下新租賃，將帶動下半年租賃成交，以及降低空置率，預期今年舖租有望反彈約5%。