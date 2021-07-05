港交所慈善基金斥1000萬資助中短期社區項目

港交所及港交所慈善基金主席史美倫期望，通過香港交易所社區項目資助計劃，幫助更多香港的弱勢群體。港交所將拓寬資助範圍，為這個新計劃撥款1,000萬元，以支援缺乏資助的小型慈善機構，支持為社區帶來積極影響的項目。

有關計劃是繼「香港交易所慈善夥伴計劃」後，香港交易所慈善基金另一新計劃。同時鼓勵慈善機構善用創新服務及解決方案，以應對社區及環境上的各種挑戰，包括港交所慈善基金所支持的「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」四大項目範疇外的項目。

該計劃對象包括香港社會服務聯會之機構會員、根據《稅務條例》(第112章)第88條獲豁免繳稅的慈善機構，以及沒有接受任何政府恆常資助的慈善機構，可於周一起至8月11日遞交申請，而每個項目年期須介乎12至18個月，相應可申請撥款介乎50萬至100萬元。