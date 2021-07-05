皇冠發盈警！料全年蝕錢　經營持續艱辛

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年負面消息纏身，營運上亦受新冠肺炎疫情嚴重打擊，公司終在周一(5日)發盈警，預期截至今年6月底止的全年度將按年由盈轉虧，會錄得法定稅後虧損。公司並預期今年經營環境持續艱辛，包括需要應對監管機構的調查等。

皇冠表示，受疫情影響，公司旗下多個物業需要在2021財政年度的不同時期關閉，縱然有開門營業的日子，但受到人數限制和社交距離措施影響，皆礙及收入。

其中，在該財年預期錄得除關門成本和重大項目調整前的理論EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)介乎2.4億至2.5億澳元；剔除關門成本後但保留重大項目前的EBITDA預計介乎9,000萬至1億澳元。

公司又預期在6月底止錄得不包括營運資本現金後的淨負債約9億澳元(約52.64億港元)，當中4.5億元為去年訂立的項目貸款資源，以支持皇冠悉尼新項目的建造。公司將於8月底公布業績。

公司又闡述多項負面因素將影響2022財政年度的營運表現，當中包括疫情持續，公司旗下賭場續受到關門或社交距離措施影響。公司持續受監管機構的調查，並且法律、顧問、合規費用等預計將會增加。另外，公司亦進行賭場顧客檢討，有機會與多名高級賭客終止關係。