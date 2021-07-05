傳三星5納米製程良率低於5成　技術遠遜台積電？

外媒報道，三星電子(Samsung)位於南韓京畿道華城廠、最先進的V1生產線，目前面臨良率不足問題，消息指，該產線部分5納米製程產品的良率仍低於50%。

報道指，三星華城廠V1產線於去年2月開始運營，據悉該生產線為世界首條專門用極紫外光(EUV)工藝技術，生產7納米以下的半導體產品。

惟目前業內人士透露，上述生產線面臨晶圓代工良率改善難題，部分5納米產品的良率仍低於50%。對以上報道，三星表示具體的良率不便對外公開，又指全部生產線正按計劃進行生產。

更有外媒指，由於三星的技術能力與台積電愈差愈大，仞包括高通、蘋果公司和英特爾在內的大企業，都棄三星電子而就台積電。有傳蘋果公司及英特爾正在測試台積電用3納米製程生產的晶片，兩家公司很可能成為台積電首批3納米客戶。

報道指出，若3納米晶片的效能穩定，蘋果公司的新款iPad可能率先採用該晶片。英特爾的筆電CPU及數據中心伺服器，亦計劃用3納米製程生產。而若蘋果公司採用3納米晶片，台積電將被全球再度認可其超微細製程技術。