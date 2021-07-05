中國銀行研究院料華全年GDP增長8.8%

中國銀行研究院發布2021年三季度經濟金融展望報告指，上半年中國經濟繼續保持穩定恢復態勢，內需總體弱復甦，出口超預期高增長。隨着基數效應的逐步減弱，各主要經濟指標增速高位回落，預計GDP增速將由首季度18.3%降至次季7.9%左右，預計第三季度GDP增長6.3%左右，全年增長8.8%左右。

報告稱，下半年外部環境變化帶來的不確定性是影響中國經濟的最大變數。全球疫情防控不同步、經濟復甦不平衡、政經博弈加劇、美聯儲貨幣政策轉向預期升溫等都加大了外部不確定性。中國貨幣政策預計將繼續堅持「以我為主」，但需警惕外部輸入性風險帶來的傳遞效應。消費、投資增長續改善，內需支撐作用將進一步提高，但或難抵補外需增速放緩壓力。

關於全球經濟金融形勢，報告認為，上半年全球經濟在波動中延續復甦勢頭，生產端逐漸接近恢復至疫情前水平。全球金融市場流動性整體充裕，市場利率保持低位。美匯指數觸頂回落，大宗商品價格大幅上漲。

展望下半年，全球經濟增長有望進一步提速，發達經濟體復甦步伐繼續領先新興經濟體，但病毒變異會增加全球疫情控制的不確定性。全球通脹上行，帶動主要經濟體貨幣政策正常化預期升溫。

關於全球銀行業發展形勢，報告認為，上半年全球經濟恢復性增長，銀行業規模增長平穩，經營穩步向好。中國銀行業盈利改善，資產質量穩定，續增強支持實體經濟力度。