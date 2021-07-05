荃灣城市廣場罕錄成交　套3房1125萬沽創新高價

換樓需求帶動，大單位錄破頂成交，即使以往成交較少的荃灣城市廣場，該盤一個套三房單位近日以1,125萬元售出，創屋苑歷來新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨29座中層3室，實用面積約643方呎，三房間隔，4月時以1,170萬元放盤，放盤約兩個月，終獲買家以1,100萬元承接，實用呎價約17,107元，原業主於2014年8月以763萬元購入，持貨約7年帳面獲利337萬元，單位升值約44%。

●筲箕灣形薈1B座中層E室，實用面積約360方呎，一房及開放式廚房設計，原業主將單位一直放租，見租客遷出，故放售單位，獲上車用家以850萬元承接，實用呎價約23,611元，原業主於2016年11月以約742.9萬元購入，帳面獲利約107.1萬元，物業升值約14.4%。

●西灣河嘉亨灣6座中層B室，實用面積約749方呎，三房單位，望海景，獲租客以38,500元租入，實用呎租約51.4元，新租客為外區客。

●西灣河嘉亨灣7月迄今錄約3宗買賣，該盤2座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景，議價後微減15萬元，以1,135萬元成交，實用呎價約22,791元。

●西灣河鯉景灣觀海閣中層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔，望海景，吸引準買家排隊睇樓，業主開放睇樓不足2小時，即以1,098萬元易手，實用呎價20,835元，創同類新高成交，新買家屬於用家。

●鰂魚涌居屋康山花園8座低層D室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價765萬元，放盤後次日以742萬元，實用呎價約17,216元，原業主於1997年8月以347萬元買入，持貨24年帳面獲利395萬元，單位升值1.14倍。

●北角城市花園13座高層G室，實用面積約809方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,530萬元承接，實用呎價約18,912元，原業主於2003年11月以308萬元購入自住，持貨逾17年至今轉售，帳面獲利1,222萬元，單位期內升值近4倍。

●北角明軒高層B室，實用面積約698方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,252萬元承接，實用呎價約17,937元，原業主於2000年2月購入上述單位自住，當時作價433萬元，持貨21年帳面獲利819萬元，期內升值近1.9倍。

●堅尼地城泓都3座極高層K室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望海景，開價1,230萬元，經議價後減價25萬元或約2%，最終以1,205萬元沽出，實用呎價約25,000元，原業主於2012年7月以約710萬元購入位，持貨約9年帳面獲利約495萬元，物業升值約70%。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳緻藍天5座左翼低層C室，實用面積約749方呎，套三房連儲物室間隔，原先叫價1,050萬元，近日以998.8萬元沽出，減價51.2萬元或約4.9%，實用呎價約13,335元，新買家為日出康城區內換樓客，剛售出原有單位，購入上述單位作自用。

●將軍澳公屋寶林邨寶德樓高層6室，實用面積381方呎，一房間隔，附有企理裝修，去年1月放盤，原先未補價第二市場開價328萬元，一口氣減價28萬元或8.5%，獲區外白居二買家以300萬元承接，實用呎價約7,874元。

●將軍澳慧安園錄7月首宗買賣，單位為1座低層A室，兩房間隔，實用面積約354方呎，以約660萬元放盤3日，即獲外區客接洽，雙方議價後減價約20萬元，以約640萬元成交，實用呎價約18,079元，新買家為首置客，睇樓1次後決定承接。

●九龍灣德福花園H座頂層兩房單位，實用面積約538方呎，外區買家購入作長線投資用途，睇樓3小時，即拍板入市，成交價700萬元，實用呎價約13,011元，原業主於2012年8月以428萬元購得，轉手帳面獲利272萬元，升值約64%。

●觀塘凱滙5座中層E室，兩房連多用途房間隔，向東望樓景，實用面積約594方呎，以約23,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價2,000元，以21,000元租出，實用呎租約35.4元。

●牛池灣清水灣道8號高層F室，實用面積約502方呎，兩房間隔，原先開價880萬元，放盤兩個月，累減20萬元或2.3%，以860萬元沽出，實用呎價約17,131元，原業主於2011年購入，當時作價457萬元，持貨10年帳面獲利403萬元，單位期內升值約88%。

●紅磡黃埔花園4日錄7宗買賣，平均實用呎價17,270元，其中5期2座中層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最初開價870萬元，議價後以863萬元易手，實用呎價約17,157元。

●奧運站2座高層F室，實用面積429方呎，兩房間隔，享海景，議價後以940萬元成交，實用呎價約21,911元，新買家為同區租客，租住區內物業多時，惟區內樓價連年攀升，終決定轉租為買，原業主於2017年3月以748萬元購入，持貨4年帳面獲利192萬元離場，期內升值近26%。

●長沙灣家壹現時約有17個租盤，該盤高層C室，一房間隔，實用面積約277方呎，以約16,000元放租2天，吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以14,500元租出，實用呎租約52.3元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣西九四小龍上半年錄252宗買賣，創兩年有紀錄以來新高，較去年同期升24%，7月首4天暫錄5宗，宇晴軒6座中層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，以1,090萬元易手，實用呎價約19,675元。

－－－－－－

新界區

●荃灣城市廣場A座中層1室，實用面積約745方呎，套三房間隔，叫價1,190萬元，議價後以1,125萬元成交，做屬屋苑歷來新高，實用呎價約15,101元，新買家為區內換樓客，睇樓3天迅速決定入市，原業主則於2017年3月以850萬元買入單位，持貨4年轉售帳面獲利275萬元，升值約32%。

●荃灣環宇海灣1座高層E室，實用面積約849方呎，套四房連儲物房間隔，望海景，原業主年初開始放售，叫價約1,660萬元，新近獲區內首置客洽商承接，睇樓1次即決定承接，雙方議價後終以1,580萬元成交，實用呎價約18,610元。

●荃灣環宇海灣7座高層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，外望海濱花園樓景及海景，新近以900萬元沽出，實用呎價約18,109元，原業主於2014年6月以約579萬元購入，持貨至今約7年轉手帳面獲利約321萬元，物業升值約55%。

●屯門時代廣場B座中層1室，實用面積約409方呎，兩房間隔，叫價600萬元，微減4萬元，以596萬元沽出，實用呎價約14,572元，新買家買樓收租，認為鐵路沿綫細單位租賃需求及租金穩健，區內擁多元化基建，前景更為看好，迅速拍板承接。

●屯門新屯門中心4座中層A室，實用面積約501方呎，兩房兩廳間隔，外區客考慮到該屋苑附近基建，而且單位內附裝修，加上原業主有輕微議價空間，決定以589萬即睇即買，實用呎價約11,756元。

●屯門盈豐園2座低層A室，實用面積390方呎，兩房一廳間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，並獲父母資助首期，遂便決定即睇即買，以508萬元購入上址自用，實用呎價約13,026元。

●屯門啟豐園3座低層B室，實用面積410方呎，兩房一廳設計，區內客為鄰近家人居住，方便照顧小朋友，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以12,500元即睇即租，實用呎租30.5元，如以同類型單位銀行估價約574.5萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊7月交投加快，累錄10宗買賣，包括景湖居14座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，獲用家以565萬元承接，實用呎價約12,783元，原業主於2014年10月以330.8萬元買入，持貨近7年轉售，帳面獲利234.2萬元，升值約71%。

●元朗7月速錄31宗二手買賣，當中尚悅單日連錄3宗，最新錄得10座高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，叫價550萬元，微減2萬元，即以548萬元沽出，實用呎價約15,350元，原業主於2017年5月以435.5萬元買入，持貨4年轉售，帳面獲利112.5萬元或約26%。

●元朗YOHO MIDTOWN第9座高層F室，實用面積534方呎，兩房間隔，向內園及會所，叫價960萬元，零議價下成交，實用呎價約17,978元，屬屋苑兩房單位新高價，原業主於2018年3月以820萬元買入，持貨3年轉售帳面獲利140萬元或約17%。

●元朗Grand YOHO在剛過去的周末連錄3宗買賣，包括10座低層A室，實用面積約539方呎，兩房間隔，叫價958萬元，議價後以923萬元沽出，實用呎價約17,124元，原業主於2016年9月以695.28萬元一手買入，持貨近5年轉售帳面獲利227.72萬元或約33%。

●上水中心3座極低層H室，實用面積約351方呎，兩房間隔，單位以550萬元沽出，實用呎價約15,670元，原業主於2007年4月以約126.8萬元購入，持貨約14年轉手帳面獲利約423.2萬元，物業升值逾3.3倍，新買家為區內分支家庭，睇樓後立即決定買入。

●粉嶺花都廣場剛錄7月首宗買賣，單位為1座高層F室，實用面積約526方呎，三房間隔，以681萬元獲承接，實用呎價約12,947元，新買家為用家，原業主則於2015年以460萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利221萬元。

●大埔昌運中心1座中層G室，實用面積約339方呎，兩房間隔，議價後以571萬元易手，實用呎價約16,844元，新買家為上車客，見樓價持續上揚，怕遲買會貴，即入市單位自用。

●沙田帝堡城6座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價900萬元，放盤1星期，累減40萬元至860萬元沽出，實用呎價約15,722元，原業主於2002年12月購入，當時作價205萬元，持貨逾18年至今轉售，帳面獲利655萬元，單位期內升值逾3.2倍。

●沙田欣廷軒5座高層G室，實用面積約419方呎，兩房間隔，日前以806萬元易手，實用呎價約19,236元，原業主則於2011年以365萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約441萬元，單位升值約1.21倍。

●馬鞍山聽濤雅苑8座中層E室，實用面積約755方呎，三房間隔，望樓景，原先開價1,060萬元，放盤1個月，減價13.2萬，以1,046.8萬元沽出，實用呎價約13,865元，原業主於2014年8月以732萬元購入，持貨近7年帳面獲利314.8萬元離場，單位期內升值約43%。

●馬鞍山新港城M座高層2室，實用面積363方呎，兩房間隔，日前以708萬元易手，實用呎價約19,504元，屬同類型單位新高，原業主於2018年以673萬元購入單位，持貨3年，沽出單位帳面獲利35萬元離場，單位升值約5.2%。