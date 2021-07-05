美股連創新高　惟兩大指標預警下半年股災將至？

港股受內地科網企業監管風暴影響，長期跑輸外圍股市。與此同時，美股卻接連創新高，標指截至上周五(2日)，更是已經連續7個交易日破頂，是自1997年以來首次。然而，在美股繁榮的景象背後，多項指標已偏離正常水平，預示股市正醞釀新一輪調整，甚至隨時轉向暴跌。

被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)，最新停留於15左右的水平，顯著低於約20點的長期平均值。值得注意的是，從期貨市場報價可見，投資者正押注VIX在未來數月大幅抽高，目前今年12月到期的VIX期貨合約報22.19點，較現水平高水48%，意味投資者正押注下半年VIX會大幅抽升。

VIX的原理，是反映標指價外期權的引伸波幅(Implied Volatility，即期權的Vega值)。一般而言，當市場預期出現較大波動，需要買入期權作對沖，便會推高引伸波幅。比如在去年3月疫情引發大股災的期間，VIX就曾經抽高至85.47點。而從歷史數據來看，每當大跌市出現，VIX亦會同步大幅抽高。

12月的VIX期貨高水近5成，意味投資者不惜付出額外代價，以較現水平高的價格買入VIX期貨，也反映出他們相當有信心下半年股市將出現轉勢。

另外，反映投資者買入認沽期權(看跌後市)成本的CBOE SKEW指數(偏斜指數)亦節節上揚，於上月底創下170.55的歷史新高，最新仍處於157.94，仍屬於相當高的水平。

SKEW指數又被稱為「黑天鵝指數」，一般而言，該指數通常在100到150的範圍內徘徊，數值愈高則代表未來異常事件風險的認知增加。分析人士認為，SKEW指數可明確反應市場的「恐懼與貪婪」情緒分布，該指數偏高，意味有相當一部分投資者擔憂美股遲早要調整。

不過，SKEW指數用於大市前瞻指標時亦偶有失效，市場也非一面倒看淡美股。華爾街大行摩根士丹利認為，夏季的市場流動性向來欠佳，人們也許只是想在度假時買些保險，故推高了認沽期權的成本。