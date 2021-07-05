鐵路效應！新港城創呎價新高　YOHO MIDTOWN直撲千萬

受屯馬綫效應帶動，沿線地區樓市升勢未停，新界東上車盤呎價頻頻破兩萬元，馬鞍城新港城兩房單位，以每方呎價20,207元轉手，創屋苑歷來最高呎價紀錄。而元朗YOHO MIDTOWN兩房單位，成交金額亦撲千萬元破頂。

中原胡耀祖表示，上述新港城G座高層7室，實用面積約338方呎，5月時叫價698萬元放售，議價後獲用家以683萬元購入。同屋苑另一個M座高層2室，實用面積約363方呎，都以708萬元沽出，呎價約19,504元，亦屬同類兩房單位新高，物業約3年升值約5.2%。

至於同屬新界東大型項目的沙田第一城，細單位受捧。該行侯惠良透露，其中46座高層B室，實用面積約284方呎，以575萬元易手，呎價約20,246元，做價理想。

新界西方面，中原王勤學稱，元朗區本月錄至少31宗二手買賣，業主叫價強硬，如YOHO MIDTOWN第9座高層F室，叫價960萬元，零議價下售出，創兩房戶新指標，實用面積約534方呎計，呎價約17,978元。而鄰近藍籌天水圍嘉湖山莊，本月累錄約13宗交易。

即使以往交投較罕有的荃灣城市廣場，近日亦錄高價承接。該行伍潔玲稱，單位為A座中層1室，實用面積約745方呎，套三房間隔，換樓客睇樓3日，即以1,125萬元入市，做價創屋苑歷史新高，呎價約15,101元。

市區藍籌也受惠通車因素。中原黎浩棠表示，紅磡二手市轉旺，指標樓盤黃埔花園7月首4日速錄7宗買賣，該盤5期2座中層兩房戶，僅減價7萬元，即獲買家以863萬元承接，呎價約17,157元。

其他地區在缺盤情況下，均續現破頂成交。青衣海欣花園日前連錄3宗買賣，包括3座高層B室兩房戶，實用面積約511方呎，以項目新高價813萬元沽出，呎價約15,910元。全區踏入7月已錄約11宗二手買賣。

此外，南區豪宅7月亦已「發市」。美聯方富義指，壽臣山松柏花園複式連花園單位，剛以近7,700萬元沽，呎價約3.8萬元。原業主持貨約38年帳面賺約6,700萬元。

●銀主盤吸客 金池徑劈180萬翻拍

本港住宅樓價連月上升，惟部分曾推出拍賣的銀主盤等另類物業，紛紛劈價吸客。彩虹金池徑低層連天台銀主盤單位，減價達180萬元，以2,500萬元翻拍。

環亞物業拍賣今日推出約35項目物業，其中上述的金池徑18至28號銀主單位，部分交吉或連租約，單位實用面積約3,352方呎，開拍呎價約7,458元。

同場拍賣的清水灣浪濤苑一幢銀主洋房連兩個車位，開價2,690萬元，較之前減價140萬元。該物業實用面積約1,818方呎，呎價約14,796元。項目銀行估值約4,000萬元，現低開約33%。

此外，黃開基拍賣行本周三也推出約27項物業，不乏翻拍項目。當中元朗青山公路舊樓華昌樓低層B室，實用面積約527方呎，之前曾開價438萬元推出，最新劈100萬元或約22.8%，以338萬元翻拍。

同場推拍的荔枝美孚新邨蘭秀道46號高層D室，屬無契樓，單位沒有電梯直達，實用面積約562方呎，開拍價580萬元，開價較之前減價40萬元。同時較個別銀行估價低245萬元或約30%。