亞馬遜新帥上場　首要挑戰係？

科技產業反壟斷之風正席捲全球，除了中國，歐洲和美國亦沒有例外。美國網購巨人亞馬遜創辦27年來最新首次易帥，周一(5日)起接任舵手的賈西(Andy Jassy)原主管亞馬遜雲端業務AWS，將接掌這個市值高達1.7萬億美元的巨企。面對美國拜登政府積極打擊科企壟斷行為，甚至有聲音要求將科技巨企「拆骨」重組，這些問題勢成賈西上任後要面對的一大挑戰！

亞馬遜現時全年收入高逾4,000億美元，並且以平均每年30%的速度增長。2006年成立以來便由賈西領導的AWS業務，正是主要增長動力。華爾街更預期亞馬遜明年將超越零售巨頭沃爾瑪，成為以收入計最大美企。

除了電子商貿和企業資訊科技服務，亞馬遜還經營連鎖超市和網上醫藥業務，每年賺取近240億美元廣告收入。該公司的媒體業務亦正在擴張，不但製作視像遊戲、經營音樂串流服務，亦製作電影和電視節目，尚待完成的美高梅電影公司收購案，將把荷里活經典如《占士邦》收歸旗下。商業版圖不斷擴張，正正就令亞馬遜容易成為政府反壟斷政策的頭號打擊對象。

早前有報道指，美國拜登政府計劃頒布新行政命令，指示聯邦機構對被認定由少數企業主導的行業加強監管，劍指大型科企。一些批評者更要求將亞馬遜拆骨，一旦被拆骨，賈西將面對重新構建業務的巨大挑戰，因為亞馬遜現時的業務架構是環環相扣、互相推動的。此外，監管文件披露，亞馬遜將授予賈西6.1萬股股票，市值達2.14億美元，將於未來10年兌付。