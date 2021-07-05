布蘭森貝索斯本月試飛　太空旅遊締造624億商機

兩位富豪企業家─維珍銀河創辦人布蘭森和藍色起源(Blue Origin)創辦人貝索斯，將於本月上太空，為實現太空旅遊踏出重要一步。連同另一企業家馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)，現時太空旅遊市場可謂由這3家公司主導，但布蘭森相信，這個市場有空間容納20家太空旅遊公司。

上述3家公司均期望實現載人太空旅遊，但方式有所不同。維珍銀河和藍色起源均期望載人到太空邊緣進行短期航程，即次軌道太空旅遊(Suborbital tourism)；至於SpaceX則期望實現為期數天的航程，即軌道太空旅遊(Orbital tourism)。Canaccord Genuity早前的分析員報告預期，次軌道太空旅遊市場規模可望於2030年擴至80億美元(約624億港元)。

維珍銀河將於本月11日進行太空飛行測試，屆時布蘭森也會登上太空船。至於剛卸任亞馬遜行政總裁的貝索斯，將緊接於本月20日通過自己的藍色起源進行太空旅遊，同行的還有他的弟弟，以及用2,800萬美元投得太空船其中一個座位的神秘人。

布蘭森認為，太空旅遊市場潛力頗大，建造愈多太空船，愈能降低成本，亦愈能滿足市場需求。維珍銀河曾預期，在25萬至50萬美元的定價範圍，將有約200萬人可體驗太空旅遊。

太空概念股亦受到關注，維珍銀河於2019年透過與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市。火箭製造商Astra和專注衛星網絡業務的AST & Science均已上市，其他公司如Rocket Lab、Spire Global、BlackSky和Momentus預料未來數月上市。