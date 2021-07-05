滴滴一上市App即下架　是要割美國「韭菜」？

中美兩國鬥得正酣，市傳中央不滿滴滴出行「不知敬畏」赴美上市，或令內地龐大數據盡收外國眼底，乃其一上市便遭勒令下架的導火線，狼狽程度堪比螞蟻上市撻Q。外媒更戲稱，美國是中國「割韭菜」的絕佳場地。

內地網約車應用程式（App）滴滴出行（美股︰DIDI）日前遭下架後，再有兩家在美上市的平台企業遭到網信辦審查，即滿幫集團（美股︰YMM）旗下貨車配對App「運滿滿」和「貨車幫」，以及看準網（美股︰BZ）的招聘平台「BOSS直聘」，均須停止新用戶註冊！

市傳中國監管部門高層曾與滴滴進行多次溝通，不希望該公司赴美上市，惟滴滴最終選擇「先斬後奏」，引發了當局不滿，而這次對於滴滴的懲罰力度恐遠超阿里巴巴（09988）。阿里後者先前因違反《反壟斷法》，遭市場監管總局罰款182.28億元人民幣，創下中國反壟斷案件中最高罰款額。

報道引述接近內地金融監管高層人士指，滴滴在美國上市後，須遵守當地的監管要求，導致中國的國家和公民數據安全有不可控風險，屬於「違背國家安全」。監管當局並非只針對滴滴，近年已曾多次透過「窗口指導」方式，引導已經在美股掛牌或有赴美上市想法的企業，回流內地或香港上市。巧合的是，滿幫和看準網跟滴滴一樣上月完成美國上市大計。

此外，當局之所以對滴滴下重手，也是由於其過去有着諸多不良紀錄，曾因數據收集及大數據「殺熟」等價格歧視行為被多次約談。

中國政府近年對數據安全的重視程度顯著提升，更希望將數據控制權穩固地握在手中。內地官媒亦發表評論文章稱，決不能讓任何一家互聯網巨頭，成為比國家掌握更詳細中國人個人資訊的超級數據庫，更直言「像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，國家對它的資訊安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人資訊安全，也是維護國家安全」。

事實上，上月下旬市傳螞蟻集團正與國企洽商建立一家合資信用評分公司，共享消費者數據，並受監管機構管轄，最快今季成立，而國有股東或會在營運上擁有更大發言權。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，近來遭到監管打壓的企業，都是掌握大量消費者數據，可利用數據壟斷市場的大型平台企業。而要阻止這些企業利用大數據「殺熟」等反競爭行為，政府有必要擔當重要角色，負責管理數據及監察其用途。

他續指，周二美股復市後，滴滴等相關企業股價料進一步下跌，直言此事將對近期科技股走勢構成負面影響。惟長遠而言，事件反而有助企業消除不明朗因素，現時更應該擔心的，是當前尚未被調查的龍頭平台企業。

●年內赴美上市中企七成破發

滴滴出行一上市便遭勒令下架，惟美股周一休市，事件對股價影響有待反映。不過今年中概股赴美上市絡繹不絕，據金融服務商Dealogic的統計指出，年初至今到紐約上市的中國企業，數目和融資金額雙雙創新高，分別達到34間及124億美元（約967.2億港元），按年分別飆升88.88%和3.42倍。惟當中70%中企上市後跌破招股價，令投資者蒙受損失。

「破發」中概股眾多，或要歸因於中美兩地逐漸加強監管。例如中國最大的電子煙製造商霧芯科技（美股：RLX）上周五收報8.43美元，較1月22日紐交所首掛日收市價29.51美元大挫71.43%。回看3月時內地政府將電子煙列為菸品後，令其股價進一步受創。

外媒評論表示，既然特殊目的收購公司（SPAC）和迷因股（Meme Stocks）在美國可以盡顯繁榮，前者今年以來在美國股市融資逾1,000億美元，後者例如連鎖戲院AMC縱然多次發新股，但股價今年已升逾23倍，備受監管壓力的中企何不也來美國碰運氣融資？

評論又認為，中國的反壟斷立場已人所共知。大型科技企業靠付罰金後便可繼續前行，罰款額僅佔全年銷售額約2至3%。不過，對於滴滴出行的網絡安全違規問題，令投資者猶如進入了「已知的未知世界」，美國投資者要自保，不被割韭菜，只能靠自己。