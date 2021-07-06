東方日報B1：滴滴掀大數據監管潮　科網股捱沽

滴滴出行過去曾因數據收集等行為被多次約談。

內地網約車應用程式(App)滴滴出行(美股︰DIDI)日前遭下架後，周一(5日)亦再有兩家在美上市的平台企業遭到網信辦審查，即滿幫集團(美股︰YMM)旗下貨車配對App「運滿滿」和「貨車幫」，以及看準網(美股︰BZ)的招聘平台「BOSS直聘」，均須停止新用戶註冊！

報道引述接近內地金融監管高層人士指，滴滴在美國上市後，須遵守當地的監管要求，導致中國的國家和公民數據安全有不可控風險，屬於「違背國家安全」。監管當局並非只針對滴滴，近年已曾多次透過「窗口指導」方式，引導已經在美股掛牌或有赴美上市想法的企業，回流內地或香港上市。巧合的是，滿幫和看準網跟滴滴一樣上月完成美國上市大計。

此外，當局之所以對滴滴下重手，也是由於其過去有着諸多不良紀錄，曾因數據收集及大數據「殺熟」等價格歧視行為被多次約談。

中國政府對數據安全的重視程度顯著提升，更希望將數據控制權穩固地握在手中。內地官媒亦發表評論文章稱，決不能讓任何一家互聯網巨頭，成為比國家掌握更詳細中國人個人資訊的超級數據庫，更直言「像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，國家對它的資訊安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人資訊安全，也是維護國家安全」。

事實上，上月下旬市傳螞蟻集團正與國企洽商建立一家合資信用評分公司，共享消費者數據，並受監管機構管轄，最快今季成立，而國有股東或會在營運上擁有更大發言權。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，近來遭到監管打壓的企業，都是掌握大量消費者數據，可利用數據壟斷市場的大型平台企業。而要阻止這些企業利用大數據「殺熟」等反競爭行為，政府有必要擔當重要角色，負責管理數據及監察其用途。

他續指，周二(6日)美股復市後，滴滴等相關企業股價料進一步下跌，直言此事將對近期科技股走勢構成負面影響。惟長遠而言，事件反而有助企業消除不明朗因素，現時更應該擔心的，是當前尚未被調查的龍頭平台企業。

上月登陸美國上市的滴滴出行、滿幫集團和看準網先後遭內地審查，禍及港股科網相關股份的估值，加上「北水」急撤，恒生指數周一無力反彈，最多挫267點，低見28,042點，收市跌166點或0.59%，報28,143點，連跌5個交易日。國企指數收報10,274點，跌141點或1.35%；科技指數跑輸大市，收報7,712點，跌180點或2.28%。

港股通繼3月8日以來再錄過百億元淨賣出，周一淨賣出達108.67億元。南向資金繼續沽中資科技股，騰訊及美團分別遭淨賣出74.36億元及17.87億元。

早在2018年便嘗過監管「鐵拳」的騰訊已相當合作，事關從此不斷響應國家號召收緊未成年人打機監管。為針對未成年人冒用家長身份資料的問題，該企將會擴大人臉識別技術應用範圍，推出「零點巡航」功能，對夜間遊戲超過一定時長、實名為成年人的帳號進行人臉重點篩查，拒絕或未通過驗證將被當成未成年人，納入騰訊遊戲健康系統的防沉迷監管及強制下線。

然而，「股王」體量畢竟太大，內地媒體引述消息報道，儘管將搜尋引擎搜狗私有化的計劃將在本月獲國家市場監督管理總局「開綠燈」，可是由於該局要求騰訊在合併遊戲直播平台虎牙及鬥魚的計劃中放棄獨家權利，而騰訊未能就此提出令當局滿意的解決方案，據指騰訊近期已撤回反壟斷審查的合併申請，並向市監局表示無法在首次提交申請後的180天內完成合併審查。

據報道，該公司今年上半年共集中投資27家遊戲公司，大多圍繞內地中小廠商。分析認為，騰訊不斷拓闊產品線，並囊括所有優秀的遊戲研發商，杜絕新巨頭冒起的可能性。

滙豐投資管理主動型與量化股票投資業務環球主管戴偉利認為，亞洲及中國股票仍具有相對投資價值，看好5G、人壽保險及數碼化等關鍵投資主題。而現時受監管的科網企業有強大的平台吸引大量客戶，基本面強勁，相信股價回調只是短期。