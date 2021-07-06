陳蓓敏：友邦前景向好　阻力位睇...

美國5月工廠訂單升1.7%，六月非農新增職位達85萬個，兩組數據也優於預期。失業率為5.9%，按月升0.1%。年内加息機會不大。美股三大指數，在美國獨立日前，齊創新高。昨晚補假休市。料今晚美股仍可表現不俗。石油輸出國及盟友會議，決定8月至12月，每日增產約200萬桶，剩餘減產延長至明年底。油價年初至今累升逾4成。

上周五(2日)，國內股市調整下挫。港股恒指跟跌487點。科技指數跌270點，跌約3.3%，收報7,884。昨日中港兩地股市表現參差。内地股市回穩，港股受新經濟權重股拖累，恒指險守28,000，走勢稍險要，已連跌5天，短線技術上應有反彈。內地對新經濟企業監管增加，不確定性因素上升。內地網約車公司，遭國家互聯網信息辦公室要求，作網絡審查和停止新用戶註冊。此舉無疑短線對新經濟企業有一定影響，每一企業均持有海量數據，如何合法合規地使用，需要規則界定。普遍科技權重股跌約3%。傳統經濟股表現較穩定。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客戶持有友邦)