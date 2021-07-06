陳正犖：透過房託捕捉未來經濟發展　有咩選擇？

上周跟讀者分享過環球房地產信託基金投資策略，傳統零售REITs已收復大部分失地，寫字樓REITs難復當年勇，如果要結合未來經濟發展趨勢，又有甚麼REITs適合作長線部署？

環球房地產信託基金種類愈趨多元化，包括電訊塔和數據中心在內的特別行業REITs，佔美股REIT指數市值已升至近四分之一，而傳統零售業房託市值佔比已降至13%。電訊塔和數據中心是5G時代的最大贏家。電信服務商需要建設更多電訊塔及機站，這些設備通常經房地產投資信託公司以租賃網絡方式營運，是5G部署的主要受益者。隨着愈來愈多的數據被收集、分析和存儲在支持5G的數碼生態系統中，數據中心REITs專注於為雲端提供所需的服務器基礎設施，料繼續保持強勁增長。

工業房地產信託基金是電子商務和製造業回流本土的支柱。許多工業REITs專注於配送中心和倉庫的開發和管理。隨着對物流中心和區域分銷網絡的需求激增，他們在過去十年強勁增長。即使全球加快接種疫苗，疫情期間網購和日用品配送的巨大轉變也不太可能消失。此外，製造業回流等趨勢是未來幾年工業REITs增長的額外推動力。

醫療保健行業受疫情帶動長期增長。與購物中心和辦公室等其他受疫情影響的REIT不同，我們預計營運醫療保健物業，例如療養院、醫院和專業護理機構，能夠全面恢復並在長期內繼續增長。人口老化，壽命延長是不可阻擋趨勢，全球人口高齡化的經濟影響可能在未來幾十年推動對療養院服務、醫院建築面積、醫療辦公室和實驗室研究設施的需求增加。因此，讀者可以特別留意電訊網絡與數據中心、工業，以及醫療行業相關的房託基金，賺取收益之餘，亦可捕捉經濟長遠發展的機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖