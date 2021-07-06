中信建投：美債息下跌預示全球經濟見頂

在現代資本主義經濟體中，普遍存在50至60年左右的長期經濟循環，稱之為康德拉季耶夫長波理論周期(下稱康波周期)。目前正處於第五次康波周期的衰退向蕭條的過渡期。該時期的特徵為創新紅利衰減導致總需求降低，生產疲軟，消費被動支撐經濟增長，商業活動不可避免地進入紅海競爭之中。從中周期的維度來看，一輪康波周期內，大致存在5至6輪、8至12年的朱格拉周期。長波最核心的驅動力——「創新漫化」，以固定資產周期性更新的方式來完成。

當前美國虛擬資產泡沫化類似於1985年後的日本。1985年後，日本政府面對經濟的蕭條首先採取了寬鬆貨幣政策的措施，從而導致投機盛行，資金大量湧入股市和房地產市場，形成了資產價格泡沫。2020年疫情衝擊以來，美國也採用了極度寬鬆的貨幣政策與超常規順周期財政刺激政策，美國聯儲局加大對通脹容忍度，平均通脹目標制是一個黑箱算法，貨幣正常化之路才剛剛開始啟動。這也是康波蕭條期的典型特徵，其結果就是經濟很難出現持久繁榮，但股市、房地產等虛擬資產已經呈現泡沫化特徵。

標普500指數動態市盈率當前估值已重回25倍，遠超過去30年正常估值水平，當前估值體系僅在1990至2000年存續過，印證全球已踏入第二個技術泡沫時代。與此同時，2021年4月美國現樓銷售中位價同比上漲19.1%，為2001年以來最高，即便剔除低基數影響，增速也已經達到次貸危機前的水平。

全球疫情錯位與不均衡復甦，屬於大宗商品的通脹仍未結束。美國核心通脹的高度與持續性將在下半年超預期：(1)服務價格將重演商品供需錯配的邏輯；(2)房價向房租傳導疊加疫情改善，房租將從核心通脹拖累項變為顯著加分項；(3)扭曲的美國勞動力市場，工資通脹將歸來。

近期美債收益率技術上已經向下破位，主要由於全球經濟見頂。雖然新興市場經濟還遠未充分復甦，但全球輸入型通脹壓力不斷積聚，俄羅斯、土耳其、巴西等新興市場已經先於聯儲局一步開始進入加息通道。

A股方面，經濟走弱疊加緊縮漸行漸近，中樞下移。參考2010年4月，當時全球經濟見頂，聯儲退出第一輪量化寬鬆，與當前環境有一定相似之處，之後指數加速回調。預計指數中樞下移仍是中期趨勢。美股則遇上類似滯脹時刻。下半年聯儲局緊縮的進度會超出預期，加息時間可能較6月議息會議的預期進一步前移，而美國經濟見頂迹象顯露。美股預料會出現一波相對明顯的調整，但很難進入真正的熊市。

中國債市於去年11月高點難破，配置型資金可考慮左側加倉(在下跌趨勢中，愈跌愈買)。下半年債券收益率一旦上行至3.35厘附近，將會是中長期好的買點。美國債市在經濟見頂下的緊縮衝擊，美債利率震盪上行。下半年美國鷹派信號可能愈來愈強，美債收益率或出現一波快速上行，但全球經濟見頂又會壓制美債利率上行，總體上，預計下半年美債利率震盪上行。

CRB商品指數維持高位，關注供給復甦節奏。全球經濟下行會引發商品短期技術性調整，但在大級別拐點處，商品都是​​滯後於經濟見頂的。中期來看，預計CRB指數維持高位。黃金因緊縮預期反應過度，在聯儲局流動性轉折的暗示之後，市場的緊縮預期升溫，金價回落並抹平了近期的漲幅，但市場或反應過度，預計實際利率仍將低位震盪，維持6個月目標價2,000美元。

原油在供給壓力下，WTI油價或震盪走低。儘管季節性燃料需求在即，OPEC+成員國超預期增產的情況或使其難以有序增產，加之美國開採的增加，短期供給端存在壓力。

截至2021年6月初，中國公募基金數量達8,061隻，公募基金總規模22.91萬億元人民幣，基金份額19.61萬億份。規模與份額今年以來均顯著增長。今年以來權益市場在經歷震盪行情后近期回調顯著，相對應的主動權益型基金業績回暖，其中普通股票型、偏股混合型、靈活配置型今年以來平均漲幅，分別達5.45%、3.80%和4.15%。

中信建投