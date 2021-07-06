港股7月開局不順　該如何應對？

近期內地經濟數據顯示增長有放緩迹象，故中、港股市回軟，唔係冇原因。之不過，經濟愈差，似乎當局愈大誘因有所作為，以振興經濟。只是呢個範疇，似乎沒有科技的份兒，汽車等消費類別始有望受惠，周一(5日)見到幾隻汽車股逆市做好，可以順勢望多兩眼。

另一個板塊可以候低留意的係航空股，皆因近期股價失守次季低位，破位而下。理論上，呢浪調整要睇番1月底2月初的低位，相距其實已不太遠，屆時再看是否有分注抄底機會。

此刻中資股可供熱捧的板塊並不多，反而候低再撈的較多，所以短期未必有太大發揮機會，亦預示短期唔需要點睇恒指走勢。炒股不炒市，8月消費券效應，再加上本地地產市道應該好快會破頂，本地地產及消費股可能會較容易發掘到跌市奇葩。之不過，呢類股唔少都升咗一段路，只有視乎魚缸氣氛睇住即市盤路短炒為主；要坐貨過夜，除非自問對心水個股好有信心，否則都係可免就免。

順帶一提，中國和美國都過咗要慶賀的大日子，短線出招似乎已冇咩後顧之憂。既然7月開局偏弱，股民轉身都要夠快，若然持倉心有不安，就減緊啲磅；短線入市都要提升戒備，善控注碼，中線投資最好等出了大方向，再謀對策。

東網產經專欄作者 帥哥