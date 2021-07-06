道指期貨向好 金價升上1791美元

●美匯指數報92.21；港匯見7.7675；離岸人民幣(CNH)報6.4649；美元兌日圓處110.93；歐元徘徊於1.1864，英鎊升上1.3855。金價見1,791美元。布油報77.16美元，紐油企76.31美元。美股周一(5日)假期休市，道指期貨報升。比特幣跌至3.37萬美元水平。

●外媒報道，今年上半年流入全球股票基金的資金達到5,800億美元(4.5萬億港元)，為歷史最高。若勢頭保持不變，今年全球股票基金的資金流入將超過過去20年的總和。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)警告稱，新冠肺炎疫情導致發達國家和發展中國家出現「危險分歧」。

●英國銀行業巨頭巴克萊向客戶宣布，由於英國監管機構警告消費者虛擬貨幣交易平台Binance並沒有授權在當地營運，因此決定停止將資金轉至Binance。

●外媒引述知情人士報道，中國國家互聯網信息辦公室​(CAC)曾建議網上租車平台滴滴出行推遲在紐約證券交易所的首次公開招股，並首先審查其互聯網安全戰略。

●內地整治科企升級，「數據」是下個戰場。

●由中資公司建廣資產(JAC Capital)和智路資本(Wise Road Capital)所擁有、總部位於荷蘭的晶片生產商Nexperia，宣布已經收購英國最大晶片生產商Newport Wafer Fab (NWF)。

●小米建議發行美元優先債券。

●阿里小米等落實購蘇寧近17%股份。

●即月恒生指數夜期收報28,036點，跌50點，低水108點，成交4,869張。

●紐約期金周一(5日)於電子交易時段報每安士1,791.7美元，升8.5美元或0.48%。

●因應美國金融市場周一休市，紐約期油在電子交易時段升1.2美元或1.6%，報每桶76.36美元；布蘭特期油則收報每桶77.16美元，升99美仙或1.3%。

●英國富時100指數收報7,164點，升41點或0.58%；法國CAC指數收報6,567點，升14點或0.22%；德國DAX指數收報15,661點，升11點或0.08%。