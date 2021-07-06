資深策略師羅奇：目前持有中國科技股「風險太大」

內地科技股近期持續弱勢，資深投資策略師大衛·羅奇(David Roche)接受外媒訪問時直言，鑑於中國對科企監管打擊，以及美中競爭白熱化，目前持有中國科技股「風險太大」，由於很多問題與政治及技術可用性有關，個人不想在投資組合中承擔這些風險。

拜登政府保留了前任特朗普對中國科技公司施加的許多限制的政策，包括對電信設備製造商華為及晶片生產商中芯國際的出口管制。羅奇指出，與美國及其盟國的緊張關係，意味中國將難以進入機械人等高端產品，尤其是半導體高端產品。

被外國制裁的同時，中國監管機構加強了對內地一些科技巨頭的審查，包括阿里巴巴及滴滴出行。羅奇坦言，相關的打擊行動增加了不確定性，並使金融科技領域的公司利潤降低，對投資者的吸引力也降低。

羅奇又提到台灣，指當地生產了全球70%的「真正高端」晶片，而內地僅佔全球份額的5%左右。儘管內地大力投資晶片研發，要趕上台灣等行業領導者，還需要數年時間。因此對內地而言，台灣生產高端晶片的研究和技術能力，是一項重要資產，既是中國的金蛋，也是美國的金蛋。因為台灣晶片會供應美國，而美國在相關方面已失去了領導地位，讓台灣處於一個非常特殊的位置。

羅奇預計，內地在未來5年內絕對有可能對台灣「採取行動」，但相信不會內在兩、三年內發生。他警告，台灣在地緣政治上處於弱勢位置，而中共一直聲稱要讓台灣回歸祖國，不排除以武力接管。