中國銀河國際：鉀肥等企業盈利明顯改善

截至6月25日的一個星期，布蘭特期油及紐約期油分別達到每桶76.18美元及74.05美元，較對上一周分別上漲3.63%及3.36%。年初以來，布蘭特期油及紐約期油價格均上漲了超過45%，油價上漲符合預期。總體看來，2021年原油需求將處於基本平衡或緊平衡的狀態，當中油價水平維持，預計未來一段時間將呈現窄幅震盪的格局。

按照模型計算，近期原油庫存轉化損益均值在每噸244元人民幣水平，年初至今為每噸176元人民幣；近期丙烷庫存轉化損益均值在每噸606元人民幣，年初至今為136元人民幣，年初至今正收益主要由於年初以來原油、丙烷價格整體上漲所帶動。

在重要跟蹤的180種產品之中，共有70種實現上漲，佔比39%；35%產品價格持平、26%產品價格下跌。近期價格漲幅較大的產品包括石油焦、草酸、氯化鉀、硫酸鉀、PTA、軟泡聚醚、丙烯酸、純MDI、苯胺及苯等，價格跌幅較大的產品包括液氟、丙酮、雙酮、雙酚A、磷酸、醋酸、碳酸二甲酯、EVA、DEG及液體蛋氨酸等。風險方面，須關注化工產品的產銷或不及預期，產品的價格以及價差亦可能下降。

近期，鉀肥、MDI、軟泡聚醚、丙烯酸等產品價格以及價差上漲，化纖產業鏈年初以來持續維持高景氣度，相關企業盈利有望顯著改善，建議重點關注亞鉀國際、ST鹽湖、萬華化學、華峰化學。

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