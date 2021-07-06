香港6月PMI跌至51.4　薪資通脹加劇　企業審慎採購

香港營商環境的增長步伐於6月份放緩，生產與新訂單量升速放緩，員工人數下滑，惟薪資通脹加劇。市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，6月份香港採購經理指數(PMI)由5​月份的52.5，降至51.4。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，由於新冠肺炎疫情在亞太地區復燃，因此海外需求放緩並不足為奇。私營企業繼續承受價格壓力。在薪資上漲、就業人手減少的趨勢下，企業的勞動力緊絀，而有關現象在其他進行PMI研究調查的國家或地區亦有出現，有待進一步觀察。IHS Markit預測，2021年本地生產總值(GDP)增長有6.8%。

期內，產出指數與新訂單指數皆從高位回落，促使6月份PMI增長減慢。企業的產量與客戶需求雖維持增長，但擴張率已從5月份逾3年的高位下滑。業者普遍指出，香港的經濟環境隨疫情回穩而持續改善。

資料顯示，海外買家因疫情再度爆發而緊縮採購，導致香港企業6月份的出口需求減少，當中包括從內地新接的業務，也在5月份短暫回升後縮減。

由於訂單需求與生產增長同時回軟，因此企業更加審慎採購。若干業者表示曾於5月積極增購投入品，所以在6月份作出回調。另一方面，企業的採購庫存水平亦見下跌，但幅度輕微。

供應商的供貨表現曾於4月份短暫改善，但至6月份卻又接連兩月倒退，而配送時間更以2月份以來的最高速率延長。企業表示，除原材料短缺、航運延誤之外，勞動力緊絀也是付貨履行時間拖延的原因之一。

企業6月份連續第3個月積壓工作，但累積幅度已較上月放緩。

目前，整體投入價格已連升第9個月，反映私營企業的價格理力日益沉重，惟6月份升幅已見回落。綜觀而言，薪資成本與採購成本皆有上揚，促使企業繼續將成本負擔轉嫁客戶。

香港6月份的樂觀情緒較上月減退，但業者依然看好前景，惟就業水平並未因此受惠，且連續第2個月溫和縮減。