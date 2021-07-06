林嘉麒：7月大市波動勢增　須時刻警戒

過去的兩個月，恒指即使未能跟得上外圍，亦總算五不窮六不絕，但何曾想到7月第一個交易日就失守了多條平均線，本周一更跌穿5月底至6月中的橫行支持28,216點水平，短短兩個交易日，恒指上下波幅已高達800多點。一個月的高低波幅極不可能在兩日完成，意即本月內波動性必然會更大，投資者在7月要時刻有警戒心。以今年首2月高達3千點的波幅作比較，現時的800點是小兒科。

以月線圖看，恒指自去年12月開始，一直守於50個月以上，現時大約為26,773點，可視為7月的重要支持。當然，今年3月及5月的低位分別為27,500點及27,700點也是重要支持，打算短線博指數反彈的話，可予留意。

儘管港股暫時未出現資金外流情況，惟本周另一大焦點將嚴重影響未來走勢，就是聯儲局6月份會議紀錄。上次議息會議後，以點陣圖預測，預期聯署局將在2023年前加息兩次。值得留意的是，此前聯儲局預計2023年底之前不會加息。剛過去的會議中，支持在2022年加息的官員由3月的4人增加至7人，支持在2023年底前加息2次或更多的官員由3月的6人增加至11人，相信會議紀錄內將會有更多資訊透露給市場。

另外，主席鮑威爾也透露了聯邦公開市場委員會內部已就縮減資產購買計劃進行了討論。因此，今次會議紀錄將展現具體細節，或進一步強化外界對美聯儲政策轉向開始的預期。此外，聯儲局的逆回購工具上周創下約1萬億美元的新紀錄，可見銀行間充斥着大量的廉價資金，並在以極低的利率返還至聯儲局。這情況亦是支持聯署局計劃減少買債的原因。因此，一旦投資者在會議紀錄公布後加大了對退市或加息的憂慮，估計港股再會出現新一輪的衝擊。

獨立股評人 林嘉麒(作者並未持有以上股份)