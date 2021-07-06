中國爭奪全球礦物資源　專家：美不重振生產將成經濟災難

中國比大部分國家早10年以上戰略性部署爭奪全球關鍵礦物資源，涉及範疇廣及電動車、太陽能板、智能手機、風力發電機、衞星或半導體等。美國國防專家John Adams警告，如果美國不優先思考重振國內生產，以及供應鏈過度依賴的問題，對經濟和國防帶來的後果將會是一場災難。

報道指出，所有新興科技產業所需的關鍵原料，中國幾乎都已經透過各種方式奪下控制權。2004年起，中國政府「走出去」政策大力支持下， 中資企業爭相與國外企業併購重組。在十幾年前上一次的大宗商品的高峰期，中國海外併購金額一度上望170億美元(約1,326億港元)。而早期中國在海外大舉購買礦山，主要集中在煤礦、鐵礦資產。

然而，自2018年後，中國主要併購目標轉為電動車等乾淨能源科技所需要的關鍵礦物，特別是在剛果、塞爾維亞及智利布局銅、鈷和鋰礦相關資產。如天齊鋰業以41億美元(約319億港元)收購智利鋰業巨頭SQM 24%股權，為當年金額最高的中資企業收購案。

中資企業大手收購提案，與力拓、英美資源集團、必和必拓等西方礦業公司的謹慎行事，形成強烈對比。雖然近年來美國逐漸對供應鏈的脆弱性提高警覺，但中國一早已布局全球具戰略價值的礦產，成為關鍵資源的主要供應國，尤其是金屬和礦物方面，亦是最令美國感到困擾的部分。

事實上，鈷、鋰、鋁，以及稀土金屬等礦物，都是科技創新產業所需的原材料，單計電動車所需的礦物，未來幾十年預測需度將激增10倍。在美國稀有及關鍵礦產清單中，包括砷、鋯、銻、鉍和鎵等，至少有22種關鍵礦產陷於中國主導風險之中。

中國除購買礦物資產外，同時亦在原材料提煉成工業用的產品方面進行大量投資，以深化供應鏈的地位。亦透過投資新基建，換取中企對一帶一路部分國家礦場的所有權。以鈷礦為例，美國內政部於2018年將鈷礦列為對美國國家安全和經濟至關重要的幾種礦物之一。而全球最大的鈷礦石出口國剛果，其陸地鈷礦儲量佔全球的49%，而該國40%至50%的鈷礦生產被中資企業買下。

另於純電動車領域方面，中國掌握的包括上游鋰礦開發，以及下游電池產品大部分的產能，基於中國是世界上最大的電動車市場，全球企業都想在中國建廠，縮短供應鏈，因此中國在中游的精煉加工也有接近壟斷的優勢。

包括各大車廠及零件供應商在內的企業擬尋找關鍵材料的替代來源，以打破中國的控制，如日本Panasonic的目標是在2至3年內量產無鈷電池，該公司與特斯拉的合資公司目前使用的鎳鈷鋁(NCA)電池，其中鈷含量極低，還不到5%。至於美國國會議員也大力呼籲應將關鍵產業鏈帶回美國本土，讓美國工業回流，並減少對進口的依賴。