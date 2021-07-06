OPEC+談判膠着　油價再破頂　白宮促達成折衷方案

石油輸出國組織與其盟友(OPEC+)的原油產量談判仍然陷入膠着，美國白宮發言人發表聲明，正密切關注OPEC+談判及其對全球經濟從新冠肺炎疫情中復甦的影響。儘管美國並非談判方，拜登政府一直與相關國家接觸，並敦促其達成折衷方案，使提出的增產計劃得以推進。

阿拉伯聯合酋長國上周五(2日)反對現行之減產協議延長8個月後，OPEC+成員國部長周一(5日)取消了相關協商。外媒引述OPEC+消息人士透露，目前在達成協議方面未有取得任何進展。

世界主要產油國無法就產量安排達成共識，倫敦布蘭特期油升破每桶77美元大關，為2018年以來首見。分析員指出，若OPEC+無法達成增產協議，油價可能進一步上試每桶80美元，並警告一旦產油國無法解決內部分歧，可能會為了搶佔市場而爭相擴產，最終將導致油價崩跌。

原油價格已經升至2018年以來新高，加劇對通脹的擔憂。拜登將帶領美國經濟從新冠疫情造成的衰退中復甦列為其施政的首要之務。其官員表示，穩定的油市才能支持美國經濟復甦，並實現美國政府的目標，提供負擔得起且可靠的能源。