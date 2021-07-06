熱潮持續　NFT上半年銷售額急升至195億元

NFT(Non-fungible Tokens，不可代替代幣)熱潮延續，追蹤多個區塊鏈銷售的DappRadar表示，NFT市場在上半年銷售額達25億美元(約195億港元)，遠高於去年同期的1,370萬美元(約1.06億港元)。

NFT是種新型態的數碼資產，例如圖像、影片或遊戲內物品，這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上。有別於虛擬貨幣，你無法用交易美元、黃金的方式，將NFT拿去交換另一個NFT，每一個NFT都是獨一無二的，並可當成無法複製的收藏品。

外媒報道，NFT愛好者將他們視為具有內在價值的收藏品，另一些人則將他們視為一種投資，看好其價格。統計顯示，今年初NFT掀起熱潮後，市場銷售持續高企。NFT主要交易平台OpenSea的月銷售額在6月創下歷史新高。根據在以太坊區塊鏈匯總NFT交易的NonFungible.com 數據，自3月以來，每周的買家約1萬至2萬人，數量超過賣家數目。

據報道，NFT拍賣的最高紀錄是美國數位藝術家Mike Winkelmann的作品「每天：最初的5千天」，今年3月在佳士得以6,930萬美元(約5.4億港元)價格賣出。