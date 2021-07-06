境外投資者6月增持中國地方債7.3億人幣　規模創紀錄

隨着地方政府債券市場擴容，境外機構對此類債券的興趣度不斷提升，外資於6月份增持地方債規模創新高，顯示對中國債市投資正逐步走向多元化。

外媒引述中國債券信息網數據，境外機構6月增持地方債7.3億元人民幣(下同)，增幅為有紀錄以來最大；同期淨買入國債約134億元，增持規模較5月減少124億元。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，外資持有地方債規模仍然很少，但實顯示出一種多元化投資的好迹象，表明外資將不再只購買中國國債。他續指，中國地方政府債券餘額大於國債，外資很有可能將其長期持有的倉位逐漸從國債轉向地方債，以獲取更高收益。

不過，地方債二級流動性差阻礙了外資增持。截至6月末，境外機構持有的地方債總量僅約47.2億元，不及國債2.13萬億元持倉。不過劉認為，隨着愈來愈多外國投資者，包括央行等參與在岸回購市場，地方債作為回購質押品的需求會更大，有利於抵銷流動性缺乏問題。

此外，6月境外機構增持政策性金融債約109億元，單月增持規模為2月來最大。截至6月末，中債托管債券中，境外機構持有中國債券總規模約3.3萬億元。