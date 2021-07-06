內地去年三新經濟增加值升4.5%　佔GDP比重17%

儘管去年受新冠肺炎疫情衝擊和國際形勢影響，中國新產業新業態新商業模式仍繼續保持增長。

中國國家統計局公布，經核算，2020年中國「三新」經濟增加值為169,254億元人民幣(下同)，未扣除價格因素，比上年增長4.5%，比同期國內生產總值(GDP)現價增速高1.5個百分點；相當於GDP的比重為17.08%，比上年提高0.7個百分點。

分三次產業看，「三新」經濟中，第一產業增加值為7,423億元，比上年增長11%，佔比為4.39%；第二產業增加值為73,487億元，比上年增長4.3%，佔比為43.42%；第三產業增加值為88,345億元，比上年增長4.2%，佔比為52.2%。

「三新」經濟是以新產業、新業態、新商業模式為核心內容的經濟活動的集合。新產業指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動；新業態指順應多元化、多樣化、個性化的產品或服務需求，依托技術創新和應用，從現有產業和領域中衍生疊加出的新環節、新鏈條、新活動形態；新商業模式指為實現用戶價值和企業持續盈利目標，對企業經營的各種內外要素進行整合和重組，形成高效並具有獨特競爭力的商業運行模式。