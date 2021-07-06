【高盛推介】新能源汽車銷量強勁 輪證攻略
2021年07月06日 11:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周一(7月5日)逆市反彈並重上230港元水平，收市升約5%，周二(7月6日)早段繼續上升，高開約1.5%後升幅擴大，高見239.8元，其後倒跌。
中汽協公布最新情況預估，今年6月份汽車行業銷量預測完成192.6萬輛，按年下降16.3%。然而比亞迪亦公布今年6月份汽車產量共達51,152輛，按年增加53.2%。當中新能源汽車產量達42,551輛，按年增加207%；銷量達40,116輛，按年增長207.1%，創歷史新高。而今年上半年則累計汽車產量達253,865輛，按年增加60.1%。累計銷量246,689輛，按年增加55.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周三及上周五(6月30日及7月2日)共錄得約890萬元資金流入，周一獲資金轉向沽出。而周一部署牛證的資金沽出215元以下收回價的產品，並有部分轉倉至215元以上收回價的貼牛。
淡倉方面，則見認沽證及熊證於周一皆獲資金轉向流入，分別有約160萬及90萬元。
比亞迪購證15509，行使價259.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
比亞迪購證16532，行使價268.2元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.2倍，價外、中期、低街貨。
比亞迪牛證52942，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.6倍，中年期。
比亞迪熊證52092，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比亞迪熊證52675，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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