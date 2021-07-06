【瑞通推介】投資者續開騰訊好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指上日收報28,143點，跌166點或0.6%，5日累跌超過1,100點或3.9%。周二(6日)早段跌近200點，跌穿28,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(5日)淨流入逾7,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾180萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

滴滴出行App涉嚴重違法收集使用個人信息遭下架整改，令市場擔心內地對互聯網企業收緊監管陸續有來，滴滴股東之一的騰訊控股周一曾挫4.5%，至548.5元的年內低位，收跌3.6%於554元。此外，騰訊遊戲正式上線「零點巡航」功能，防止未成年人沉迷；另外電引述消息人士指，騰訊合併虎牙及鬥魚計劃遭內地反壟斷機構阻止。騰訊連續5個交易日向下，周二早段先跌後靠穩，550元失而復得。周一有超過74億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過1.1億元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目；而其淡倉同日則有逾840萬元淨流出。

小米集團錄5連跌，周一收於26元以下，跌幅近1%。小米周一按股份獎勵計劃授出近1.2億股獎勵股份，另小米全資附屬擬向專業投資者發行美元債券。此外，小米等落實購蘇寧易購近17%股份。小米周二早段於26元附近窄幅爭持。上日有逾390萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流出。

6月財新中國服務業採購經理指數跌至50.3，按月下跌4.8，創去年5月後最低水平。另中、法、德三國領導人隔晚進行了視頻峰會。滬深股市周一倒升收市，南方A50跌至19.08元的1個月低位後獲承接，收市重上19.2元。周二早段未見明顯方向，徘徊在19.2元附近。逾10萬元在周一淨流入其好倉。

比亞迪股份上日收漲近5%於232.2元，重越10天線。集團收市後公布6月銷量5.1萬輛，按年升51.3%；上半年銷量24.67萬輛，按年增長55.5%；其中新能源汽車銷量15.46萬輛，增長1.55倍。另外，據報比亞迪在東莞成立經營範圍包含汽車租賃的新公司。比亞迪周二早段曾升近2%，曾逼近238元。周一有近920萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾240萬元淨流入。

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