【瑞通推介】投資者續開騰訊好倉博反彈

2021年07月06日 11:41
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指上日收報28,143點，跌166點或0.6%，5日累跌超過1,100點或3.9%。周二(6日)早段跌近200點，跌穿28,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(5日)淨流入逾7,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾180萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
    滴滴出行App涉嚴重違法收集使用個人信息遭下架整改，令市場擔心內地對互聯網企業收緊監管陸續有來，滴滴股東之一的騰訊控股周一曾挫4.5%，至548.5元的年內低位，收跌3.6%於554元。此外，騰訊遊戲正式上線「零點巡航」功能，防止未成年人沉迷；另外電引述消息人士指，騰訊合併虎牙及鬥魚計劃遭內地反壟斷機構阻止。騰訊連續5個交易日向下，周二早段先跌後靠穩，550元失而復得。周一有超過74億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過1.1億元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目；而其淡倉同日則有逾840萬元淨流出。
    小米集團錄5連跌，周一收於26元以下，跌幅近1%。小米周一按股份獎勵計劃授出近1.2億股獎勵股份，另小米全資附屬擬向專業投資者發行美元債券。此外，小米等落實購蘇寧易購近17%股份。小米周二早段於26元附近窄幅爭持。上日有逾390萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流出。
    6月財新中國服務業採購經理指數跌至50.3，按月下跌4.8，創去年5月後最低水平。另中、法、德三國領導人隔晚進行了視頻峰會。滬深股市周一倒升收市，南方A50跌至19.08元的1個月低位後獲承接，收市重上19.2元。周二早段未見明顯方向，徘徊在19.2元附近。逾10萬元在周一淨流入其好倉。
    比亞迪股份上日收漲近5%於232.2元，重越10天線。集團收市後公布6月銷量5.1萬輛，按年升51.3%；上半年銷量24.67萬輛，按年增長55.5%；其中新能源汽車銷量15.46萬輛，增長1.55倍。另外，據報比亞迪在東莞成立經營範圍包含汽車租賃的新公司。比亞迪周二早段曾升近2%，曾逼近238元。周一有近920萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾240萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、短期購證(18402)，行使價28,940點，2021年8月到期，實際槓桿24.4倍。貼價、短期沽證(18412)，行使價27,600點，2021年8月到期，實際槓桿19倍。
    騰訊價外、中短期購證(20717)，行使價679.38元，2021年12月到期，實際槓桿8.4倍。輕微價外、短期沽證(28770)，行使價515.88元，2021年10月到期，實際槓桿9.7倍。
    小米貼價、短期購證(18287)，行使價26.38元，2021年9月到期，實際槓桿7.5倍。貼價、中短期沽證(14437)，行使價25.88元，2021年11月到期，實際槓桿4.3倍。
    南方A50輕微價外、中短期購證(18301)，行使價：21元，2021年10月到期，實際槓桿15.9倍。輕微價外、中短期沽證(12832)，行使價16.86元，2021年11月到期，實際槓桿8.1倍。
    比亞迪輕微價外、短期購證(15522)，行使價258.98元，2021年9月到期，實際槓桿5.6倍。價外、中短期沽證(15412)，行使價196.88元，2021年12月到期，實際槓桿3.4倍。
    中海油輕微價外、中短期購證(13639)，行使價9.74元，2021年11月到期，實際槓桿6.3倍。輕微價外、中年期沽證(22097)，行使價8.08元，2022年1月到期，實際槓桿4.6倍。
    美團價外、短期購證(16108)，行使價345元，2021年9月到期，實際槓桿7.5倍。輕微價外、中短期沽證(14022)，行使價245元，2021年10月到期，實際槓桿6.1倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(61978)，收回價27,460點，槓桿比率45倍。熊證(60765)，收回價28,828點，槓桿比率25倍。
    騰訊牛證(62814)，收回價525.8元，槓桿比率13倍。熊證(50208)，收回價608.8元，槓桿比率9.8倍。
    小米牛證(62126)，收回價24.51元，槓桿比率13.3倍。熊證(54507)，收回價28.5元，槓桿比率8.1倍。
    比亞迪牛證(53345)，收回價205.08元，槓桿比率5.8倍。熊證(55657)，收回價255.88元，槓桿比率7.8倍。
    中海油牛證(51671)，收回價8.5元，槓桿比率10.2倍。熊證(53931)，收回價10.15元，槓桿比率6.1倍。
    美團牛證(66100)，收回價260元，槓桿比率10.1倍。熊證(60767)，收回價323.88元，槓桿比率6倍。
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